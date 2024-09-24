https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974405000.html

Суд признал законным арест генерала Муминджанова

Суд признал законным арест генерала Муминджанова - РИА Новости, 24.09.2024

Суд признал законным арест генерала Муминджанова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:31

2024-09-24T12:31

2024-09-24T12:31

происшествия

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воронеж

валерий муминджанов

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным арест замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о получении взятки, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец. "Суд ещё в четверг отклонил нашу жалобу и признал арест законным, заседание проходило в закрытом режиме, мой подзащитный участвовал по видеосвязи из СИЗО", - рассказала собеседница агентства. Сегодня 235-й гарнизонный военный суд признал законным решение следователя возбудить уголовное дело в отношении Муминджанова. В начале сентября 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста. Заседание проходило в закрытом режиме – по словам следователя, "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации". По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, за взятку на сумму более 20 миллионов рублей способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. Генерал-майора задержали в Воронеже и доставили в Москву, вину он не признал.

https://ria.ru/20240904/mumindzhanov-1970388456.html

https://ria.ru/20240918/sukhpayki-1973308928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, воронеж, валерий муминджанов