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Суд признал законным арест генерала Муминджанова - РИА Новости, 24.09.2024
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12:31 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974405000.html
Суд признал законным арест генерала Муминджанова
Суд признал законным арест генерала Муминджанова - РИА Новости, 24.09.2024
Суд признал законным арест генерала Муминджанова
Второй западный окружной военный суд признал законным арест замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:31
2024-09-24T12:31
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным арест замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о получении взятки, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец. "Суд ещё в четверг отклонил нашу жалобу и признал арест законным, заседание проходило в закрытом режиме, мой подзащитный участвовал по видеосвязи из СИЗО", - рассказала собеседница агентства. Сегодня 235-й гарнизонный военный суд признал законным решение следователя возбудить уголовное дело в отношении Муминджанова. В начале сентября 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста. Заседание проходило в закрытом режиме – по словам следователя, "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации". По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, за взятку на сумму более 20 миллионов рублей способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. Генерал-майора задержали в Воронеже и доставили в Москву, вину он не признал.
https://ria.ru/20240904/mumindzhanov-1970388456.html
https://ria.ru/20240918/sukhpayki-1973308928.html
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происшествия, москва, воронеж, валерий муминджанов
Происшествия, Москва, Воронеж, Валерий Муминджанов
Суд признал законным арест генерала Муминджанова

Суд признал законным арест генерала Муминджанова по делу о взятке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным арест замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о получении взятки, сообщила РИА Новости его адвокат Карина Лубенец.
"Суд ещё в четверг отклонил нашу жалобу и признал арест законным, заседание проходило в закрытом режиме, мой подзащитный участвовал по видеосвязи из СИЗО", - рассказала собеседница агентства.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Задержанный генерал Муминджанов очень давно не появлялся в доме в Воронеже
4 сентября, 03:41
Сегодня 235-й гарнизонный военный суд признал законным решение следователя возбудить уголовное дело в отношении Муминджанова.
В начале сентября 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста. Заседание проходило в закрытом режиме – по словам следователя, "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации".
По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, за взятку на сумму более 20 миллионов рублей способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. Генерал-майора задержали в Воронеже и доставили в Москву, вину он не признал.
суд - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Суд счел законным арест счетов умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках
18 сентября, 04:56
 
ПроисшествияМоскваВоронежВалерий Муминджанов
 
 
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