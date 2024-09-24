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Суд признал законным возбуждение дела против генерала Муминджанова - РИА Новости, 24.09.2024
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11:26 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974383426.html
Суд признал законным возбуждение дела против генерала Муминджанова
Суд признал законным возбуждение дела против генерала Муминджанова - РИА Новости, 24.09.2024
Суд признал законным возбуждение дела против генерала Муминджанова
Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова признано законным,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:26
2024-09-24T11:26
происшествия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова признано законным, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. Сегодня суд в закрытом режиме рассматривал поданную в порядке статьи 125 УПК жалобу защиты Муминджанова на незаконное возбуждение следователем уголовного дела. Публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. "Жалобу… оставить без удовлетворения", - огласил решение судья. В начале сентября 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста. Заседание проходило в закрытом режиме – по словам следователя, "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации". По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, за взятку на сумму более 20 миллионов рублей способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. Генерал-майора задержали в Воронеже и доставили в Москву, вину он не признал.
https://ria.ru/20240915/arest-1972785399.html
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происшествия, воронеж, москва, валерий муминджанов
Происшествия, Воронеж, Москва, Валерий Муминджанов
Суд признал законным возбуждение дела против генерала Муминджанова

Суд признал законным возбуждение уголовного дела против генерала Муминджанова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВалерий Муминджанов
Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Валерий Муминджанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова признано законным, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
Сегодня суд в закрытом режиме рассматривал поданную в порядке статьи 125 УПК жалобу защиты Муминджанова на незаконное возбуждение следователем уголовного дела. Публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления.
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15 сентября, 09:20
"Жалобу… оставить без удовлетворения", - огласил решение судья.
В начале сентября 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста. Заседание проходило в закрытом режиме – по словам следователя, "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации".
По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, за взятку на сумму более 20 миллионов рублей способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. Генерал-майора задержали в Воронеже и доставили в Москву, вину он не признал.
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