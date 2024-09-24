https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974383426.html

Суд признал законным возбуждение дела против генерала Муминджанова

Суд признал законным возбуждение дела против генерала Муминджанова - РИА Новости, 24.09.2024

Суд признал законным возбуждение дела против генерала Муминджанова

Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова признано законным,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:26

2024-09-24T11:26

2024-09-24T11:26

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валерий муминджанов

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова признано законным, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. Сегодня суд в закрытом режиме рассматривал поданную в порядке статьи 125 УПК жалобу защиты Муминджанова на незаконное возбуждение следователем уголовного дела. Публику допустили лишь до оглашения резолютивной части постановления. "Жалобу… оставить без удовлетворения", - огласил решение судья. В начале сентября 235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова в СИЗО до 2 ноября, защита настаивала на избрании более мягкой меры пресечения - домашнего ареста. Заседание проходило в закрытом режиме – по словам следователя, "материалы содержат служебную тайну в области обороны, в том числе спецоперации". По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, за взятку на сумму более 20 миллионов рублей способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. Генерал-майора задержали в Воронеже и доставили в Москву, вину он не признал.

https://ria.ru/20240915/arest-1972785399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронеж, москва, валерий муминджанов