https://ria.ru/20240924/moskva-1974416634.html

Здание театра кукол имени С.В. Образцова в Москве получит подсветку

Здание театра кукол имени С.В. Образцова в Москве получит подсветку - РИА Новости, 24.09.2024

Здание театра кукол имени С.В. Образцова в Москве получит подсветку

Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой здание театра кукол имени С.В. Образцова в центре столицы, сообщил... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:41

2024-09-24T13:41

2024-09-24T13:41

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой здание театра кукол имени С.В. Образцова в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальный проект организации освещения здания Государственного академического Центрального театра кукол имени С.В. Образцова на Садовой-Самотечной улице. Главная задача - подчеркнуть архитектурные особенности здания, которое было построено в 1970-х годах в форме авангардного кубика. Работы уже стартовали и будут завершены до конца этого года", – отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что энергетики "ОЭК" установят более 130 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками с теплым и нейтральным белым светом. Они будут располагаться по верхней части периметра театра. Единственная доминанта здания - знаменитые часы с кукольными фигурами - сейчас находятся на реконструкции. После ее завершения в них будет восстановлена подсветка. "В настоящее время для архитектурного освещения Москвы используются светильники нового поколения со светодиодами, которые обеспечивают повышенный срок службы и экономию электроэнергии. В соответствии с принятой концепцией освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

https://ria.ru/20240924/zelenograd-1974381757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы