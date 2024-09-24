https://ria.ru/20240924/moskva-1974373278.html
Детей, пострадавших при обстреле белгородского села, отправят в Москву
Детей, пострадавших при обстреле белгородского села, отправят в Москву - РИА Новости, 24.09.2024
Детей, пострадавших при обстреле белгородского села, отправят в Москву
Двое детей, пострадавшие в понедельник при обстреле ВСУ села Архангельское Шебекинского округа, будут переведены для дальнейшего лечения в Москву, сообщил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:54
2024-09-24T10:54
2024-09-24T10:54
специальная военная операция на украине
происшествия
архангельское
москва
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Двое детей, пострадавшие в понедельник при обстреле ВСУ села Архангельское Шебекинского округа, будут переведены для дальнейшего лечения в Москву, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник село Архангельское в Белгородской области округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Три человека, в том числе ребенок, погибли. Четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали. "Дети проходят лечение в детской областной больнице, после проведённых операций они находятся в реанимационных отделениях. Если позволит состояние детей, то сегодня планируется транспортировка обоих в Москву в Российскую детскую клиническую больницу", - написал Гладков. Губернатор добавил, что пострадавшие мужчина и женщина находятся в отделениях реанимации. Медики продолжают бороться за их жизни.
https://ria.ru/20240923/delo-1974295686.html
https://ria.ru/20240923/obstrel-1974289934.html
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РИА Новости
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происшествия, архангельское, москва, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Архангельское, Москва, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Детей, пострадавших при обстреле белгородского села, отправят в Москву
Пострадавшие при обстреле белгородского села дети отправятся в Москву на лечение