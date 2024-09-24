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Ефимов: участок в Дорогомилове в Москве реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 24.09.2024
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09:08 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/moskva-1974298759.html
Ефимов: участок в Дорогомилове в Москве реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: участок в Дорогомилове в Москве реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 24.09.2024
Ефимов: участок в Дорогомилове в Москве реорганизуют по программе КРТ
В столичном районе Дорогомилово реорганизуют неэффективно используемый участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:08
2024-09-24T09:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В столичном районе Дорогомилово реорганизуют неэффективно используемый участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что площадь участка составляет 0,55 гектара, он расположен на Большой Дорогомиловской улице и подлежит редевелопменту."По проекту КРТ здесь планируется построить гостиничный комплекс. Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 90 миллионов рублей. В итоге создадут почти 180 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участок находится недалеко от станции метрополитена "Киевская", уточняется в пресс-релизе. На данный момент тут находятся устаревшие объекты.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что площадь нового гостиничного комплекса составит 17,76 тысячи квадратных метров, в нем будет 192 номера. Кроме того, здесь будут объекты торговли, спорта и развлекательные центры.
https://ria.ru/20240923/efimov-1974218174.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: участок в Дорогомилове в Москве реорганизуют по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В столичном районе Дорогомилово реорганизуют неэффективно используемый участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что площадь участка составляет 0,55 гектара, он расположен на Большой Дорогомиловской улице и подлежит редевелопменту.
"По проекту КРТ здесь планируется построить гостиничный комплекс. Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 90 миллионов рублей. В итоге создадут почти 180 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Участок находится недалеко от станции метрополитена "Киевская", уточняется в пресс-релизе. На данный момент тут находятся устаревшие объекты.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что площадь нового гостиничного комплекса составит 17,76 тысячи квадратных метров, в нем будет 192 номера. Кроме того, здесь будут объекты торговли, спорта и развлекательные центры.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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