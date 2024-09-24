https://ria.ru/20240924/moskva-1974298759.html

Ефимов: участок в Дорогомилове в Москве реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: участок в Дорогомилове в Москве реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 24.09.2024

Ефимов: участок в Дорогомилове в Москве реорганизуют по программе КРТ

В столичном районе Дорогомилово реорганизуют неэффективно используемый участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:08

2024-09-24T09:08

2024-09-24T09:08

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eecdf8b81edfbd54bbc2c0da2d097e3d.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В столичном районе Дорогомилово реорганизуют неэффективно используемый участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что площадь участка составляет 0,55 гектара, он расположен на Большой Дорогомиловской улице и подлежит редевелопменту."По проекту КРТ здесь планируется построить гостиничный комплекс. Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 90 миллионов рублей. В итоге создадут почти 180 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участок находится недалеко от станции метрополитена "Киевская", уточняется в пресс-релизе. На данный момент тут находятся устаревшие объекты.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что площадь нового гостиничного комплекса составит 17,76 тысячи квадратных метров, в нем будет 192 номера. Кроме того, здесь будут объекты торговли, спорта и развлекательные центры.

https://ria.ru/20240923/efimov-1974218174.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)