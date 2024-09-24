Ефимов: участок в Дорогомилове в Москве реорганизуют по программе КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В столичном районе Дорогомилово реорганизуют неэффективно используемый участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что площадь участка составляет 0,55 гектара, он расположен на Большой Дорогомиловской улице и подлежит редевелопменту.
"По проекту КРТ здесь планируется построить гостиничный комплекс. Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,86 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 90 миллионов рублей. В итоге создадут почти 180 рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Участок находится недалеко от станции метрополитена "Киевская", уточняется в пресс-релизе. На данный момент тут находятся устаревшие объекты.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что площадь нового гостиничного комплекса составит 17,76 тысячи квадратных метров, в нем будет 192 номера. Кроме того, здесь будут объекты торговли, спорта и развлекательные центры.