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Российские морпехи уничтожили группу разведчиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
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07:54 24.09.2024 (обновлено: 09:58 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/morpekhi-1974356836.html
Российские морпехи уничтожили группу разведчиков ВСУ в Курской области
Российские морпехи уничтожили группу разведчиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
Российские морпехи уничтожили группу разведчиков ВСУ в Курской области
Морские пехотинцы уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства, видео с места боя есть в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:54
2024-09-24T09:58
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 24 сен — РИА Новости. Морские пехотинцы уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства, видео с места боя есть в распоряжении РИА Новости."Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ в результате стрелкового боя северо-восточнее села Кременное в Курской области ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек. Группа принадлежала 41-й омбр ВСУ", — рассказал собеседник агентства.ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 23 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла до 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240924/akhmat-1974355834.html
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60
353
60
Морпехи уничтожили в Курской области группу разведчиков ВСУ
Морпехи ВС РФ уничтожили в Курской области группу из 8 разведчиков 41-й мехбригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российских силовиков.
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские морпехи уничтожили группу разведчиков ВСУ в Курской области

Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Курской области

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КУРСК, 24 сен — РИА Новости. Морские пехотинцы уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства, видео с места боя есть в распоряжении РИА Новости.
"Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ в результате стрелкового боя северо-восточнее села Кременное в Курской области ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек. Группа принадлежала 41-й омбр ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
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ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 23 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла до 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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БезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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