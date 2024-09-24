https://ria.ru/20240924/morpekhi-1974356836.html

Российские морпехи уничтожили группу разведчиков ВСУ в Курской области

Российские морпехи уничтожили группу разведчиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024

Российские морпехи уничтожили группу разведчиков ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства, видео с места боя есть в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:54

2024-09-24T07:54

2024-09-24T09:58

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974362751_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_59b8c3bd25119261e9c73172b291ef17.jpg

КУРСК, 24 сен — РИА Новости. Морские пехотинцы уничтожили в Курской области разведгруппу ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства, видео с места боя есть в распоряжении РИА Новости."Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ в результате стрелкового боя северо-восточнее села Кременное в Курской области ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек. Группа принадлежала 41-й омбр ВСУ", — рассказал собеседник агентства.ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 23 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла до 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240924/akhmat-1974355834.html

https://ria.ru/20240924/udar-1974353948.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Морпехи уничтожили в Курской области группу разведчиков ВСУ Морпехи ВС РФ уничтожили в Курской области группу из 8 разведчиков 41-й мехбригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российских силовиков. 2024-09-24T07:54 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф