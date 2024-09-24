https://ria.ru/20240924/mizulina-1974411134.html
Число обращений в "Лигу безопасного интернета" выросло, сообщила Мизулина
Число обращений в "Лигу безопасного интернета" выросло, сообщила Мизулина - РИА Новости, 24.09.2024
Число обращений в "Лигу безопасного интернета" выросло, сообщила Мизулина
Количество обращений на горячую линию "Лиги безопасного интернета" выросло в текущем году, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:04
2024-09-24T13:04
2024-09-24T13:04
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Количество обращений на горячую линию "Лиги безопасного интернета" выросло в текущем году, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том числе связанных с распространением опасного контента в интернете, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "Большое количество обращений мы традиционно получаем на горячей линии. В этом году количество писем, обращений от граждан резко увеличилось. И если говорить по показателям 2023-2024 года, совокупно мы получили 769 тысяч обращений от наших граждан, из которых 393 тысяч – это 2023 год. То есть, в этом году мы видим рост числа писем в связи, в первую очередь, конечно, с распространением опасного контента в интернете", - сказала Мизулина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". При этом, по ее словам, множество писем связаны с подростковыми конфликтами, драками, травлями, другие обращения связаны с образованием и различной школьной, музыкальной тематикой. Сейчас обращения, связанные с опасным контентом, составляют примерно 75% от общей массы всех писем, которые получает организация, заявила Мизулина. "В этом году большую часть обращений мы получили в связи с тематикой распространения живодерского контента в различных социальных сетях, в первую очередь, в Telegram и "ВКонтакте". К сожалению, большая часть этих групп и сообществ была создана на территории Украины", - добавила глава "Лиги безопасного интернета".
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общество, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, telegram
Общество, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Telegram
Число обращений в "Лигу безопасного интернета" выросло, сообщила Мизулина
Мизулина: "Лига безопасного интернета" получила 769 тысяч обращений за год
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Количество обращений на горячую линию "Лиги безопасного интернета" выросло в текущем году, всего за 2023-2024 годы было получено 769 тысяч обращений от граждан, в том числе связанных с распространением опасного контента в интернете, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
"Большое количество обращений мы традиционно получаем на горячей линии. В этом году количество писем, обращений от граждан резко увеличилось. И если говорить по показателям 2023-2024 года, совокупно мы получили 769 тысяч обращений от наших граждан, из которых 393 тысяч – это 2023 год. То есть, в этом году мы видим рост числа писем в связи, в первую очередь, конечно, с распространением опасного контента в интернете", - сказала Мизулина на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
При этом, по ее словам, множество писем связаны с подростковыми конфликтами, драками, травлями, другие обращения связаны с образованием и различной школьной, музыкальной тематикой.
Сейчас обращения, связанные с опасным контентом, составляют примерно 75% от общей массы всех писем, которые получает организация, заявила Мизулина.
"В этом году большую часть обращений мы получили в связи с тематикой распространения живодерского контента в различных социальных сетях, в первую очередь, в Telegram
и "ВКонтакте". К сожалению, большая часть этих групп и сообществ была создана на территории Украины", - добавила глава "Лиги безопасного интернета".