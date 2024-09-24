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Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике - РИА Новости, 24.09.2024
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16:51 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974461251.html
Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике
Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике - РИА Новости, 24.09.2024
Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике
Темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1% - это говорит о признаках стагнации в этих государствах, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:51
2024-09-24T16:51
экономика
европа
евростат
европейский центральный банк
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1% - это говорит о признаках стагнации в этих государствах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Неудивительно, что рост мирового ВВП замедляется - такую оценку дает Международный валютный фонд. В странах зоны евро этот показатель и вовсе может не выйти за 1%, что говорит даже о признаках стагнации в этой группе государств", - сказал он на заседании правительства. По данным Евростата, совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале 2024 года вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном - на 0,3%. При этом в Германии, крупнейшей экономике валютного блока, ВВП снизился на 0,1%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,8% с июньской оценки в 0,9%, на 2025 год также ухудшил ожидания - до 1,3% с 1,4%.
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экономика, европа, евростат, европейский центральный банк, германия, россия, михаил мишустин
Экономика, Европа, Евростат, Европейский центральный банк, Германия, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике

Мишустин: темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1% - это говорит о признаках стагнации в этих государствах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Неудивительно, что рост мирового ВВП замедляется - такую оценку дает Международный валютный фонд. В странах зоны евро этот показатель и вовсе может не выйти за 1%, что говорит даже о признаках стагнации в этой группе государств", - сказал он на заседании правительства.
По данным Евростата, совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале 2024 года вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном - на 0,3%. При этом в Германии, крупнейшей экономике валютного блока, ВВП снизился на 0,1%.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,8% с июньской оценки в 0,9%, на 2025 год также ухудшил ожидания - до 1,3% с 1,4%.
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ЭкономикаЕвропаЕвростатЕвропейский центральный банкГерманияРоссияМихаил Мишустин
 
 
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