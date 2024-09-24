https://ria.ru/20240924/mishustin-1974461251.html

Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике

Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике - РИА Новости, 24.09.2024

Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике

Темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1% - это говорит о признаках стагнации в этих государствах, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:51

2024-09-24T16:51

2024-09-24T16:51

экономика

европа

евростат

европейский центральный банк

германия

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460436_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_8531b8ad3b7f2813e800041c3f1285ed.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1% - это говорит о признаках стагнации в этих государствах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Неудивительно, что рост мирового ВВП замедляется - такую оценку дает Международный валютный фонд. В странах зоны евро этот показатель и вовсе может не выйти за 1%, что говорит даже о признаках стагнации в этой группе государств", - сказал он на заседании правительства. По данным Евростата, совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале 2024 года вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном - на 0,3%. При этом в Германии, крупнейшей экономике валютного блока, ВВП снизился на 0,1%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,8% с июньской оценки в 0,9%, на 2025 год также ухудшил ожидания - до 1,3% с 1,4%.

https://ria.ru/20240923/mishustin-1974219951.html

европа

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, евростат, европейский центральный банк, германия, россия, михаил мишустин