https://ria.ru/20240924/mishustin-1974461251.html
Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике
Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике - РИА Новости, 24.09.2024
Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике
Темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1% - это говорит о признаках стагнации в этих государствах, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:51
2024-09-24T16:51
2024-09-24T16:51
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1% - это говорит о признаках стагнации в этих государствах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Неудивительно, что рост мирового ВВП замедляется - такую оценку дает Международный валютный фонд. В странах зоны евро этот показатель и вовсе может не выйти за 1%, что говорит даже о признаках стагнации в этой группе государств", - сказал он на заседании правительства. По данным Евростата, совокупный ВВП 20 стран еврозоны во втором квартале 2024 года вырос в годовом выражении на 0,6%, а в квартальном - на 0,3%. При этом в Германии, крупнейшей экономике валютного блока, ВВП снизился на 0,1%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,8% с июньской оценки в 0,9%, на 2025 год также ухудшил ожидания - до 1,3% с 1,4%.
https://ria.ru/20240923/mishustin-1974219951.html
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экономика, европа, евростат, европейский центральный банк, германия, россия, михаил мишустин
Экономика, Европа, Евростат, Европейский центральный банк, Германия, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике
Мишустин: темпы роста ВВП еврозоны в текущем году могут не превысить и 1%