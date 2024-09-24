https://ria.ru/20240924/mishustin-1974459056.html
Мировая торговля в 2024 году сократилась на 2%, заявил Мишустин
Мировая торговля в 2024 году сократилась на 2%, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.09.2024
Мировая торговля в 2024 году сократилась на 2%, заявил Мишустин
Мировая торговля товарами в связи с нарушением цепочек поставок и ужесточением мер властей в этой сфере в текущем году уже сократилась на 2%, заявил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:38
2024-09-24T16:38
2024-09-24T16:38
экономика
россия
михаил мишустин
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мировая торговля товарами в связи с нарушением цепочек поставок и ужесточением мер властей в этой сфере в текущем году уже сократилась на 2%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "С начала текущего года мировая торговля товарами сократилась на 2%, что стало следствием ужесточения торговых мер и нарушения транспортно-логистических цепочек. Только в прошлом году было введено 3 тысячи новых ограничений", - сказал он на заседании правительства России. Согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО), мировая торговля товарами в прошлом году сократилась на 1,2% после роста на 3% в 2022 году и составила в абсолютных значениях 24,01 триллиона долларов.
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974456467.html
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экономика, россия, михаил мишустин, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Всемирная торговая организация (ВТО)
Мировая торговля в 2024 году сократилась на 2%, заявил Мишустин
Мишустин: мировая торговля товарами в 2024 году уже сократилась на 2%