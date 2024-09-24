Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика противодействует вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 24.09.2024 (обновлено: 16:38 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974458678.html
Российская экономика противодействует вызовам, заявил Мишустин
Российская экономика противодействует вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.09.2024
Российская экономика противодействует вызовам, заявил Мишустин
Экономика РФ испытывает давление из-за санкций, но вызовам удается противодействовать, поддерживать граждан и проекты развития, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:37
2024-09-24T16:38
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950332146_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_7f7515af5b87d1b7dc974803d92b2e13.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика РФ испытывает давление из-за санкций, но вызовам удается противодействовать, поддерживать граждан и проекты развития, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Российская экономика в таких условиях испытывает колоссальное давление. Пакеты санкций, ограничения продолжают расширяться недружественными странами. Появляются логистические, технологические, финансовые и прочие вызовы, тем не менее под руководством президента скоординированными усилиями правительства и Банка России нам удается им противодействовать. Более того, поддержать наших граждан, бизнес и проекты развития, формируя, соответственно, фундамент для дальнейшего роста", - сказал Мишустин на заседании правительства.
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974456467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950332146_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_4f047973d2827258796f462aa26418c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Российская экономика противодействует вызовам, заявил Мишустин

Мишустин: экономика испытывает давление из-за санкций, но противостоит вызовам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика РФ испытывает давление из-за санкций, но вызовам удается противодействовать, поддерживать граждан и проекты развития, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Российская экономика в таких условиях испытывает колоссальное давление. Пакеты санкций, ограничения продолжают расширяться недружественными странами. Появляются логистические, технологические, финансовые и прочие вызовы, тем не менее под руководством президента скоординированными усилиями правительства и Банка России нам удается им противодействовать. Более того, поддержать наших граждан, бизнес и проекты развития, формируя, соответственно, фундамент для дальнейшего роста", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%, заявил Мишустин
Вчера, 16:31
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала