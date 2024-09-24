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МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.09.2024
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16:31 24.09.2024 (обновлено: 17:46 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974456467.html
МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%, заявил Мишустин
МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.09.2024
МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%, заявил Мишустин
Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет до 22440 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:31
2024-09-24T17:46
россия
михаил мишустин
антон котяков
экономика
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет до 22440 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, составит 22 тысячи 440 рублей", — подчеркнул он.По словам Мишустина, эта мера позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов россиян.В мае Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.В начале сентября глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что проект закона о повышении МРОТ до 22,4 тысячи рублей внесут в Госдуму до 1 октября.
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россия, михаил мишустин, антон котяков, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Антон Котяков, Экономика
МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что МРОТ с 2025 года вырастет до 22 440 рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет до 22440 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«
"С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, составит 22 тысячи 440 рублей", — подчеркнул он.
По словам Мишустина, эта мера позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов россиян.
В мае Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.
Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.
В начале сентября глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что проект закона о повышении МРОТ до 22,4 тысячи рублей внесут в Госдуму до 1 октября.
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