https://ria.ru/20240924/mishustin-1974456467.html

МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%, заявил Мишустин

МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.09.2024

МРОТ с 2025 года увеличат более чем на 16,5%, заявил Мишустин

Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет до 22440 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:31

2024-09-24T16:31

2024-09-24T17:46

россия

михаил мишустин

антон котяков

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957452186_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_2f5c278264e8215d7cabf2f0dbd62f3c.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет до 22440 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, составит 22 тысячи 440 рублей", — подчеркнул он.По словам Мишустина, эта мера позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов россиян.В мае Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.В начале сентября глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что проект закона о повышении МРОТ до 22,4 тысячи рублей внесут в Госдуму до 1 октября.

https://ria.ru/20240911/mrot-1971965179.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, антон котяков, экономика