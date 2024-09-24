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Мишустин рассказал о расходах на индексацию страховых пенсий
Мишустин рассказал о расходах на индексацию страховых пенсий - РИА Новости, 24.09.2024
Мишустин рассказал о расходах на индексацию страховых пенсий
РИА Новости. МИШУСТИН: КАБМИН ЗАПЛАНИРОВАЛ РАСХОДЫ НА ИНДЕКСАЦИЮ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ РИА Новости, 24.09.2024
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Мишустин рассказал о расходах на индексацию страховых пенсий
Мишустин: кабмин запланировал расходы на индексацию страховых пенсий