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Мишустин рассказал о расходах на индексацию страховых пенсий - РИА Новости, 24.09.2024
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Мишустин рассказал о расходах на индексацию страховых пенсий
Мишустин рассказал о расходах на индексацию страховых пенсий - РИА Новости, 24.09.2024
Мишустин рассказал о расходах на индексацию страховых пенсий
РИА Новости. МИШУСТИН: КАБМИН ЗАПЛАНИРОВАЛ РАСХОДЫ НА ИНДЕКСАЦИЮ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ РИА Новости, 24.09.2024
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РИА Новости. МИШУСТИН: КАБМИН ЗАПЛАНИРОВАЛ РАСХОДЫ НА ИНДЕКСАЦИЮ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
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Мишустин рассказал о расходах на индексацию страховых пенсий

Мишустин: кабмин запланировал расходы на индексацию страховых пенсий

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Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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РИА Новости. МИШУСТИН: КАБМИН ЗАПЛАНИРОВАЛ РАСХОДЫ НА ИНДЕКСАЦИЮ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
 
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