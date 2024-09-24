https://ria.ru/20240924/mishustin-1974454912.html

Мишустин назвал прогнозируемый уровень уровень дефицита бюджета в 2025 году

Мишустин назвал прогнозируемый уровень уровень дефицита бюджета в 2025 году - РИА Новости, 24.09.2024

Мишустин назвал прогнозируемый уровень уровень дефицита бюджета в 2025 году

Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,5% ВВП, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:26

2024-09-24T16:26

2024-09-24T17:00

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

андрей макаров

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,5% ВВП, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все три года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом, в 2025 году на уровне 0,5% ВВП", - также сказал он.Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, заявил на прошлой неделе председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября принятыми Госдумой в весеннюю сессию поправками в Бюджетный и Налоговый кодекс.

https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974457261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, андрей макаров