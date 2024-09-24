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Мишустин назвал прогнозируемый уровень уровень дефицита бюджета в 2025 году - РИА Новости, 24.09.2024
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16:26 24.09.2024 (обновлено: 17:00 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974454912.html
Мишустин назвал прогнозируемый уровень уровень дефицита бюджета в 2025 году
Мишустин назвал прогнозируемый уровень уровень дефицита бюджета в 2025 году - РИА Новости, 24.09.2024
Мишустин назвал прогнозируемый уровень уровень дефицита бюджета в 2025 году
Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,5% ВВП, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:26
2024-09-24T17:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
андрей макаров
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,5% ВВП, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Все три года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом, в 2025 году на уровне 0,5% ВВП", - также сказал он.Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, заявил на прошлой неделе председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября принятыми Госдумой в весеннюю сессию поправками в Бюджетный и Налоговый кодекс.
https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974457261.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, андрей макаров
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Андрей Макаров
Мишустин назвал прогнозируемый уровень уровень дефицита бюджета в 2025 году

Мишустин: дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 0,5 процента ВВП

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,5% ВВП, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все три года исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом, в 2025 году на уровне 0,5% ВВП", - также сказал он.
Кандидат на должность министра финансов РФ Антон Силуанов в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Силуанов назвал приоритеты проекта бюджета
Вчера, 16:34
Внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме ожидают 30 сентября, заявил на прошлой неделе председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта бюджета на трехлетний период ранее был перенесен с 15 сентября на 1 октября принятыми Госдумой в весеннюю сессию поправками в Бюджетный и Налоговый кодекс.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Силуанов рассказал о прогнозируемом дефиците бюджета в следующей трехлетке
Вчера, 16:55
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФАндрей Макаров
 
 
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