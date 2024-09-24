https://ria.ru/20240924/mishustin-1974454455.html

Мишустин озвучил прогнозы по росту доходов и расходов бюджета

Мишустин озвучил прогнозы по росту доходов и расходов бюджета - РИА Новости, 24.09.2024

Мишустин озвучил прогнозы по росту доходов и расходов бюджета

Доходы российского бюджета в следующем году вырастут на 12%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:25

2024-09-24T16:25

2024-09-24T17:06

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Доходы российского бюджета в следующем году вырастут на 12%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."На 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году", — сказал он.Доля ненефтегазовых поступлений вырастет до 73%, подчеркнул глава правительства.Федеральные расходы в 2025-м повысятся до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит планируется на уровне 0,5% ВВП.По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев текущего года ВВП России вырос на 4,4%. Это более чем в два раза выше прошлогодних показателей. Основными драйверами роста стали отрасли реального сектора — обрабатывающая промышленность, строительство и сельское хозяйство.Уровень безработицы опустился до исторического минимума — 2,4% в июне этого года.Как сообщал на минувшей неделе глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы ожидается 30 сентября.

https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974457261.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин