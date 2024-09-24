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Мишустин озвучил прогнозы по росту доходов и расходов бюджета - РИА Новости, 24.09.2024
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16:25 24.09.2024 (обновлено: 17:06 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974454455.html
Мишустин озвучил прогнозы по росту доходов и расходов бюджета
Мишустин озвучил прогнозы по росту доходов и расходов бюджета - РИА Новости, 24.09.2024
Мишустин озвучил прогнозы по росту доходов и расходов бюджета
Доходы российского бюджета в следующем году вырастут на 12%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:25
2024-09-24T17:06
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Доходы российского бюджета в следующем году вырастут на 12%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."На 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году", — сказал он.Доля ненефтегазовых поступлений вырастет до 73%, подчеркнул глава правительства.Федеральные расходы в 2025-м повысятся до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит планируется на уровне 0,5% ВВП.По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев текущего года ВВП России вырос на 4,4%. Это более чем в два раза выше прошлогодних показателей. Основными драйверами роста стали отрасли реального сектора — обрабатывающая промышленность, строительство и сельское хозяйство.Уровень безработицы опустился до исторического минимума — 2,4% в июне этого года.Как сообщал на минувшей неделе глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы ожидается 30 сентября.
https://ria.ru/20240924/byudzhet-1974457261.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин озвучил прогнозы по росту доходов и расходов бюджета

Мишустин: доходы бюджета России в 2025 году вырастут на 12 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание Дома правительства Российской Федерации
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Доходы российского бюджета в следующем году вырастут на 12%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"На 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году", — сказал он.
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Доля ненефтегазовых поступлений вырастет до 73%, подчеркнул глава правительства.
Федеральные расходы в 2025-м повысятся до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит планируется на уровне 0,5% ВВП.
По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев текущего года ВВП России вырос на 4,4%. Это более чем в два раза выше прошлогодних показателей. Основными драйверами роста стали отрасли реального сектора — обрабатывающая промышленность, строительство и сельское хозяйство.
Уровень безработицы опустился до исторического минимума — 2,4% в июне этого года.
Как сообщал на минувшей неделе глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы ожидается 30 сентября.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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