Мишустин озвучил прогнозы по росту доходов и расходов бюджета
Мишустин: доходы бюджета России в 2025 году вырастут на 12 процентов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание Дома правительства Российской Федерации
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Доходы российского бюджета в следующем году вырастут на 12%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"На 2025 год прогнозируется рост доходов до 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в текущем году", — сказал он.
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Доля ненефтегазовых поступлений вырастет до 73%, подчеркнул глава правительства.
Федеральные расходы в 2025-м повысятся до 41 триллиона 469,5 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит планируется на уровне 0,5% ВВП.
По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев текущего года ВВП России вырос на 4,4%. Это более чем в два раза выше прошлогодних показателей. Основными драйверами роста стали отрасли реального сектора — обрабатывающая промышленность, строительство и сельское хозяйство.
Уровень безработицы опустился до исторического минимума — 2,4% в июне этого года.
Как сообщал на минувшей неделе глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, внесение проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы ожидается 30 сентября.