https://ria.ru/20240924/minoborony-1974464145.html
Минобороны показало кадры уничтожения двух танков ВСУ в ЛНР
Минобороны показало кадры уничтожения двух танков ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 24.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения двух танков ВСУ в ЛНР
Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения двух украинских танков Т-64 артиллерией и барражирующим боеприпасом "Ланцет" группировки войск... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:54
2024-09-24T16:54
2024-09-24T16:54
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
т-64
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения двух украинских танков Т-64 артиллерией и барражирующим боеприпасом "Ланцет" группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике. В описании к видео указывается, что движение двух Т-64 бронегруппы ВСУ было выявлено военнослужащими группировки в ходе разведывательных мероприятий в районе одного из населенных пунктов в ЛНР. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевым машинам противника. "Первый танк был уничтожен огнем артиллерии, вторая боевая машина была уничтожена барражирующим боеприпасом "Ланцет". В результате прямых попаданий оба танка боевиков ВСУ были уничтожены, что было подтверждено средствами объективного контроля", - подчеркнули в Минобороны.
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Уничтожение украинских танков Т-64 на территории ЛНР
Российские военные уничтожили два украинских танка Т-64 на территории ЛНР, Минобороны показало видео.
Одна боевая машина была поражена "Ланцетом", вторая - огнем артиллерии.
2024-09-24T16:54
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, т-64, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-64, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения двух танков ВСУ в ЛНР
Минобороны: артиллерия и "Ланцет" уничтожили два танка ВСУ в ЛНР