https://ria.ru/20240924/minoborony-1974464145.html

Минобороны показало кадры уничтожения двух танков ВСУ в ЛНР

Минобороны показало кадры уничтожения двух танков ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 24.09.2024

Минобороны показало кадры уничтожения двух танков ВСУ в ЛНР

Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения двух украинских танков Т-64 артиллерией и барражирующим боеприпасом "Ланцет" группировки войск... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:54

2024-09-24T16:54

2024-09-24T16:54

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

т-64

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минобороны России показало видеоролик с кадрами уничтожения двух украинских танков Т-64 артиллерией и барражирующим боеприпасом "Ланцет" группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике. В описании к видео указывается, что движение двух Т-64 бронегруппы ВСУ было выявлено военнослужащими группировки в ходе разведывательных мероприятий в районе одного из населенных пунктов в ЛНР. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевым машинам противника. "Первый танк был уничтожен огнем артиллерии, вторая боевая машина была уничтожена барражирующим боеприпасом "Ланцет". В результате прямых попаданий оба танка боевиков ВСУ были уничтожены, что было подтверждено средствами объективного контроля", - подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20240922/sumy-1974072943.html

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Уничтожение украинских танков Т-64 на территории ЛНР Российские военные уничтожили два украинских танка Т-64 на территории ЛНР, Минобороны показало видео. Одна боевая машина была поражена "Ланцетом", вторая - огнем артиллерии. 2024-09-24T16:54 true PT0M36S

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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, т-64, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)