https://ria.ru/20240924/minoborony-1974409301.html
Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем
Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем - РИА Новости, 24.09.2024
Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 11-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи Аляски, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:45
2024-09-24T12:45
2024-09-24T12:45
россия
берингово море
аляска
воздушно-космические силы россии
ту-95мс
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су-30см
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 11-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи Аляски, сообщили в Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски", - говорится в сообщении. Отмечается, что продолжительность полета составила более 11 часов, их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. "Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана", - уточнили в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240725/tu-95ms-1961882698.html
https://ria.ru/20240810/sudno-1965389964.html
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Плановый полет Ту-95мс над нейтральными водами Берингова моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве
над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 11 часов.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил.
2024-09-24T12:45
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, берингово море, аляска, воздушно-космические силы россии, ту-95мс, су-35с, су-30см, безопасность
Россия, Берингово море, Аляска, Воздушно-космические силы России, Ту-95МС, Су-35С, Су-30СМ, Безопасность
Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем
Минобороны: два Ту-95МС выполнили плановый 11-часовой полет над Беринговым морем