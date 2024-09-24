https://ria.ru/20240924/minoborony-1974409301.html

Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем

Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем - РИА Новости, 24.09.2024

Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 11-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи Аляски, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:45

2024-09-24T12:45

2024-09-24T12:45

россия

берингово море

аляска

воздушно-космические силы россии

ту-95мс

су-35с

су-30см

безопасность

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый 11-часовой полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи Аляски, сообщили в Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски", - говорится в сообщении. Отмечается, что продолжительность полета составила более 11 часов, их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. "Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана", - уточнили в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20240725/tu-95ms-1961882698.html

https://ria.ru/20240810/sudno-1965389964.html

россия

берингово море

аляска

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Плановый полет Ту-95мс над нейтральными водами Берингова моря Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил. 2024-09-24T12:45 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, берингово море, аляска, воздушно-космические силы россии, ту-95мс, су-35с, су-30см, безопасность