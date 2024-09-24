https://ria.ru/20240924/minoborony-1974403060.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 24.09.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и самоходное артиллерийское орудие Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:21

2024-09-24T12:21

2024-09-24T12:27

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962907851_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4795ed64b7bc8cd7ec2b4895668a9816.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и самоходное артиллерийское орудие Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика