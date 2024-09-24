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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 24.09.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и самоходное артиллерийское орудие Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:21
2024-09-24T12:21
2024-09-24T12:27
вооруженные силы украины
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и самоходное артиллерийское орудие Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й, 127-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское, Ровнополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности "Востока"