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Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области
Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области - РИА Новости, 24.09.2024
Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области
Силы российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили контратаку штурмовой группы украинского националистического формирования... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:18
2024-09-24T12:18
2024-09-24T12:24
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили контратаку штурмовой группы украинского националистического формирования "Кракен"*, ВСУ в зоне действий "Севера" потеряли до 65 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен"*, - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает Минобороны РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военных в районах Липцов и Волчанска