https://ria.ru/20240924/minoborony-1974402720.html

Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области

Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области - РИА Новости, 24.09.2024

Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области

Силы российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили контратаку штурмовой группы украинского националистического формирования... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:18

2024-09-24T12:18

2024-09-24T12:24

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили контратаку штурмовой группы украинского националистического формирования "Кракен"*, ВСУ в зоне действий "Севера" потеряли до 65 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен"*, - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает Минобороны РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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