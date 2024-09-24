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Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 24.09.2024 (обновлено: 12:24 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/minoborony-1974402720.html
Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области
Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области - РИА Новости, 24.09.2024
Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области
Силы российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили контратаку штурмовой группы украинского националистического формирования... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:18
2024-09-24T12:24
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили контратаку штурмовой группы украинского националистического формирования "Кракен"*, ВСУ в зоне действий "Севера" потеряли до 65 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен"*, - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает Минобороны РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, украина, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отбила контратаку "Кракена"* в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военных в районах Липцов и Волчанска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки в Харьковской области отбили контратаку штурмовой группы украинского националистического формирования "Кракен"*, ВСУ в зоне действий "Севера" потеряли до 65 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен"*, - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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