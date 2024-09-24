https://ria.ru/20240924/minoborony-1974402444.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 24.09.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили станцию РЭБ, четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 810... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:19

2024-09-24T12:19

2024-09-24T12:29

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили станцию РЭБ, четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Калинина, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия: L-119 производства Великобритании и М119 производства США."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)