https://ria.ru/20240924/minoborony-1974402444.html
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 24.09.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили станцию РЭБ, четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 810... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:19
2024-09-24T12:19
2024-09-24T12:29
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили станцию РЭБ, четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Калинина, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия: L-119 производства Великобритании и М119 производства США."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 810 военных в зоне ответственности "Юга"