https://ria.ru/20240924/million-1974356931.html

Аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска обслужил миллион пассажиров за год

Аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска обслужил миллион пассажиров за год - РИА Новости, 24.09.2024

Аэровокзальный комплекс Южно-Сахалинска обслужил миллион пассажиров за год

Аэровокзальный комплекс "Южно-Сахалинск" обслужил 1 миллион пассажиров с начала 2024 года, информирует во вторник пресс-служба предприятия. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T07:57

2024-09-24T07:57

2024-09-24T07:57

москва

южно-сахалинск

дальний восток

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Аэровокзальный комплекс "Южно-Сахалинск" обслужил 1 миллион пассажиров с начала 2024 года, информирует во вторник пресс-служба предприятия. "Юбилейного путешественника наши агенты зарегистрировали на рейсе авиакомпании "Россия" в Москву. Им стала жительница столицы Мария Лягина. Вместе с коллегами она возвращалась домой после командировки на островах", – говорится в сообщении в Telegram-канале. Пресс-служба воздушной гавани отмечает, что москвичке вручили в подарок сертификат на обслуживание в VIP-зале и модель самолета Sukhoi Superjet-100 в фирменной ливрее. Новый аэровокзал Южно-Сахалинска является самым крупным на Дальнем Востоке. Здание площадью более 47 тысяч квадратных метров рассчитано на 5 миллионов пассажиров в год. В нем установлены 26 стоек регистрации, оборудованы 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля, 18 пунктов досмотра, высокотехнологичная багажная система с пятью уровнями контроля безопасности, способная обработать до 1200 багажных мест в час, а также работают более 20 предприятий торговли и общественного питания.

https://ria.ru/20240921/reys-1973955220.html

москва

южно-сахалинск

дальний восток

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москва, южно-сахалинск, дальний восток, sukhoi superjet 100 (ssj100)