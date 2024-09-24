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"Металлоинвест" выделил 8,3 млрд рублей Курской и Белгородской областям - РИА Новости, 24.09.2024
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14:36 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/metalloinvest-1974429715.html
"Металлоинвест" выделил 8,3 млрд рублей Курской и Белгородской областям
"Металлоинвест" выделил 8,3 млрд рублей Курской и Белгородской областям - РИА Новости, 24.09.2024
"Металлоинвест" выделил 8,3 млрд рублей Курской и Белгородской областям
"Металлоинвест" Алишера Усманова в текущем году выделяет около 8,3 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской и Белгородской областей, в том числе 3... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:36
2024-09-24T14:36
белгородская область
металлоинвест
алишер усманов
курская область
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Металлоинвест" Алишера Усманова в текущем году выделяет около 8,3 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской и Белгородской областей, в том числе 3 миллиарда - для сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и других своих предприятий, расположенных в этих приграничных районах, сообщила компания. "Компания "Металлоинвест" направляет на поддержку жителей Курской и Белгородской областей около 8,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Так, около 3 миллиардов рублей направлено в этом году на поддержку сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и других предприятий компании, расположенных в Курской и Белгородской областях. "В сентябре каждый из 40 тысяч работников получил материальную помощь в размере 50 тысяч рублей", - сообщил "Металлоинвест". Также на территории регионов продолжается реализация программ социально-экономического партнерства, и по итогам текущего года компания инвестирует 2,9 миллиарда рублей в проекты комфортной городской среды, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта. "В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в приграничных районах областей, "Металлоинвест" дополнительно выделил более 2,4 миллиарда рублей. Эти средства направляются на восстановление разрушенного жилья, строительство уличных укрытий, обеспечение всем необходимым вынужденных переселенцев, организацию пунктов временного размещения на социальных объектах компании", - говорится в сообщении. Кроме того, компания оплатила приобретение защитной армированной пленки для оклейки окон в образовательных учреждениях Курской и Белгородской областей, а для организации дистанционного обучения в приграничных регионах взяла на себя обеспечение более 9 тысяч школьников и более 1 тысячи учителей планшетными компьютерами и ноутбуками, сообщили в компании. "Металлоинвест" - ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 миллиарда тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). В ее состав входят Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, компания "Уралметком". Единственным акционером "Металлоинвеста" является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест".
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белгородская область, металлоинвест, алишер усманов, курская область
Белгородская область, Металлоинвест, Алишер Усманов, Курская область

"Металлоинвест" выделил 8,3 млрд рублей Курской и Белгородской областям

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредприятие АО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" компании "Металлоинвест"
Предприятие АО Лебединский горно-обогатительный комбинат компании Металлоинвест - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Предприятие АО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" компании "Металлоинвест"
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Металлоинвест" Алишера Усманова в текущем году выделяет около 8,3 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской и Белгородской областей, в том числе 3 миллиарда - для сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и других своих предприятий, расположенных в этих приграничных районах, сообщила компания.
"Компания "Металлоинвест" направляет на поддержку жителей Курской и Белгородской областей около 8,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Так, около 3 миллиардов рублей направлено в этом году на поддержку сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и других предприятий компании, расположенных в Курской и Белгородской областях. "В сентябре каждый из 40 тысяч работников получил материальную помощь в размере 50 тысяч рублей", - сообщил "Металлоинвест".
Также на территории регионов продолжается реализация программ социально-экономического партнерства, и по итогам текущего года компания инвестирует 2,9 миллиарда рублей в проекты комфортной городской среды, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта.
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"В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в приграничных районах областей, "Металлоинвест" дополнительно выделил более 2,4 миллиарда рублей. Эти средства направляются на восстановление разрушенного жилья, строительство уличных укрытий, обеспечение всем необходимым вынужденных переселенцев, организацию пунктов временного размещения на социальных объектах компании", - говорится в сообщении.
Кроме того, компания оплатила приобретение защитной армированной пленки для оклейки окон в образовательных учреждениях Курской и Белгородской областей, а для организации дистанционного обучения в приграничных регионах взяла на себя обеспечение более 9 тысяч школьников и более 1 тысячи учителей планшетными компьютерами и ноутбуками, сообщили в компании.
"Металлоинвест" - ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 миллиарда тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). В ее состав входят Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, компания "Уралметком". Единственным акционером "Металлоинвеста" является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест".
 
Белгородская областьМеталлоинвестАлишер УсмановКурская область
 
 
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