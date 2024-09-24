"Последний этап". На Западе раскрыли, зачем Зеленский создал "план победы"
Меркурис: Зеленский надеется, что "план победы" обеспечит ему протекцию США
© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Зеленский рассчитывает, что его "мирный план" по Украине поможет ему удостовериться в том, что он находится под протекцией США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Можно предположить, что этот план победы на самом деле является планом выживания Зеленского <…> …Русские продолжают наступать, и я думаю, что он это понимает, но все еще хочет сохранить свое политическое влияние на Украине. Поэтому он предложил план победы, который скорее является не планом западной поддержки Украины, а планом подтверждения западной поддержки Зеленского. Это будет означать, что ему больше не придется беспокоиться о потенциальных переворотах в Киеве, потому что никто не начнет переворот, если знает, что Запад будет против этого", — предположил аналитик.
По словам Меркуриса, подобная протекция позволит главе киевского режим безопасно покинуть Украину в случае тотального поражения ВСУ.
"Зеленский рассчитывает, что Запад все еще будет воспринимать его как союзника, если дело дойдет до последнего этапа, когда российская армия практически будет штурмовать Киев. Тогда у него будет путь отступления", — резюмировал эксперт.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию конфликта дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.