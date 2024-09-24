https://ria.ru/20240924/menedzhery-1974399607.html

Стал известен "Топ-1000 российских менеджеров"

Стал известен "Топ-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 24.09.2024

Стал известен "Топ-1000 российских менеджеров"

Ассоциация менеджеров опубликовала 25-й рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"; в этом году имена лучших управленцев страны выбирали в 18 функциональных и 22... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:09

2024-09-24T12:09

2024-09-24T13:32

россия

дмитрий зеленин

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Ассоциация менеджеров опубликовала 25-й рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"; в этом году имена лучших управленцев страны выбирали в 18 функциональных и 22 отраслевых направлениях, среди новых номинаций – "Директор по кибербезопасности" и "Директор по внутрикорпоративным коммуникациям", сообщает пресс-служба организации."Сегодня вместе с вами мы открыли еще одну новую главу в истории нашего многолетнего проекта – опубликован 25-й юбилейный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров". За 25 лет он стал источником вдохновения и примером для многих. И сегодня в "Топ-1000" мы снова представим новые имена, яркие истории успеха, инновационные подходы и одни из лучших практик в менеджменте", – отметил в приветственном слове президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин, его цитирует пресс-служба.По словам Зеленина, на примере рейтинга этого года наибольшие изменения произошли в составе номинаций "Директор по развитию" – +70% новых участников, "Директор по цифровой трансформации" (+67,5%), "Директор по маркетингу" (+62%), что говорит о продолжении поиска российским бизнесом новых путей адаптации к текущим экономическим реалиям. Все больше новых имен топ-менеджеров в таких отраслях, как лесная и лесоперерабатывающая промышленность (+66,7% новых участников), машиностроение (+68%), химическая промышленность (+66,7%), информационные технологии (+62,5%), онлайн-платформы (65,2%). Эти цифры указывают на то, что данные отрасли и направления сегодня активно развиваются и пополняются новыми управленческими кадрами.В рамках дискуссии исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев представил результаты последнего исследования организации и Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ "Будущее управленческих профессий", на основании которых был сформирован социально-демографический портрет современного управленца. В исследовании приняло участие более 300 топ-менеджеров из разных сфер бизнеса, кандидатов рейтинга 2024 года."Практически все участники рейтинга имеют высшее образование (94%). Более того, руководители компаний часто получают ученую степень, имеют два и более высших образования, что является несомненным показателем их стремления к саморазвитию, эрудированности и компетентности. Большая часть топ-менеджеров (69%) состоят в браке. Основное количество участников имеет одного или двоих детей (72%)", – приводятся в сообщении слова Евсеева.Представляет интерес и гендерный баланс участников рейтинга, с каждым годом в нем все больше женщин. В 2024 году среди лауреатов рейтинга женщин – 44%, мужчин – 56%. Для сравнения, 10 лет назад, в 2014 году, доля женщин в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" составляла лишь 28%.Приглашенные эксперты в рамках дискуссии обсудили, как кризисы последних десятилетий повлияли на стиль управления и лидерства в российских компаниях, какие ключевые события последних лет трансформировали подходы к управлению в России, а также какие главные задачи стоят перед управленцами для поддержания стабильности и развития своих компаний в настоящее время и в ближайшем будущем.В частности, директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая подчеркнула, что современном мире перспективы любой компании зависят от целого комплекса трудно прогнозируемых факторов. Поэтому одним из ключевых умений руководителя остается мышление "в долгую", способность учитывать не только текущие, но и потенциальные риски и возможности, а также гибкость."Лидер в области устойчивого развития должен обладать двойной "антихрупкостью": помимо общей "подвижности", ему постоянно нужно держать ответ на вопрос об актуальности и целесообразности повестки. И здесь важна регулярная коммуникация с другими участниками рынка, координация собственных решений и усилий с "побратимами", государством, обществом", – считает Слуцкая, слова которой цитирует пресс-служба. В свою очередь, директор департамента по внешним коммуникациям компании Эн+ Ольга Санарова отметила, что за последние годы все стали свидетелями беспрецедентной трансформации в управлении."Пандемия и геополитические изменения заставили нас ускорить цифровизацию процессов. Сегодня мы видим острый дефицит кадров, что требует новых подходов к привлечению и удержанию талантов. Одновременно растет значимость устойчивого развития. Компании, адаптирующиеся к этим вызовам, развивая свой HR-бренд и эффективно взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами — сотрудниками, жителями, властью и акционерами — будут наиболее конкурентоспособны", – приводятся в сообщении слова Санаровой.Заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК Natura Siberica Анастасия Родина добавила, что одним из трендов последних лет, родившихся в ответ на глобальные вызовы, стала человекоцентричность бизнеса. Важный фокус для HR сегодня — это забота о ментальном здоровье сотрудников, сохранение work/life balance. Сегодня бизнес поворачивается лицом не только к человеку, но и к его корням, к национальной и культурной идентичности.Пресс-конференция Ассоциация менеджеров, приуроченная к выходу рейтинга, прошла на площадке одноименного форума "Топ–1000. Лидеры эпохи перемен".

https://ria.ru/20240417/biznes-1940515015.html

https://ria.ru/20240903/vebrf-1969960951.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дмитрий зеленин, высшая школа экономики (вшэ)