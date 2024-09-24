https://ria.ru/20240924/medved-1974348826.html
Охотоведы получили разрешение на отстрел медведя в Приморье
Охотоведы получили разрешение на отстрел медведя в Приморье - РИА Новости, 24.09.2024
Охотоведы получили разрешение на отстрел медведя в Приморье
Охотоведы получили разрешение на отстрел медведя, который мог стать причиной гибели двух мужчин в дачном домике в Приморье, в настоящее время ведутся его поиски РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:23
2024-09-24T05:23
2024-09-24T05:23
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лучегорск
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Охотоведы получили разрешение на отстрел медведя, который мог стать причиной гибели двух мужчин в дачном домике в Приморье, в настоящее время ведутся его поиски в окрестностях поселка Лучегорск, сообщает администрация Пожарского муниципального округа. В понедельник в СУСК по Приморскому краю РИА Новости сообщили, что медведь напал на двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск, оба человека скончались. По данным краевого минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили. "Получено разрешение на отстрел медведя. Охотнадзор в настоящее время проводит работы по береговой линии озера. Вооруженные сотрудники полиции проводят рейды на машинах с целью не допустить медведя в поселок", - говорится в сообщении. Жителей просят быть осторожными и бдительными, а также избегать посещения первого и второго микрорайонов Лучегорска. Родителей просят лично забрать детей из школы, самостоятельно школьников домой не отпускают.
https://ria.ru/20240923/medved-1974160327.html
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происшествия, жилье, лучегорск, приморский край
Происшествия, Жилье, Лучегорск, Приморский край
Охотоведы получили разрешение на отстрел медведя в Приморье
Охотоведы получили разрешение на отстрел медведя, напавшего на мужчин в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Охотоведы получили разрешение на отстрел медведя, который мог стать причиной гибели двух мужчин в дачном домике в Приморье, в настоящее время ведутся его поиски в окрестностях поселка Лучегорск, сообщает администрация Пожарского муниципального округа.
В понедельник в СУСК по Приморскому краю
РИА Новости сообщили, что медведь напал на двух мужчин в дачном доме в районе поселка Лучегорск, оба человека скончались. По данным краевого минлесхоза, погибли отец и сын. Также в этом дачном поселке за день до трагедии медведь задрал собаку, местные жители об этом своевременно не сообщили.
"Получено разрешение на отстрел медведя. Охотнадзор в настоящее время проводит работы по береговой линии озера. Вооруженные сотрудники полиции проводят рейды на машинах с целью не допустить медведя в поселок", - говорится в сообщении.
Жителей просят быть осторожными и бдительными, а также избегать посещения первого и второго микрорайонов Лучегорска. Родителей просят лично забрать детей из школы, самостоятельно школьников домой не отпускают.