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Более 120 медработников устроились в сельской местности Подмосковья - РИА Новости, 24.09.2024
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Новости Подмосковья
 
16:19 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/medrabotniki-1974453043.html
Более 120 медработников устроились в сельской местности Подмосковья
Более 120 медработников устроились в сельской местности Подмосковья - РИА Новости, 24.09.2024
Более 120 медработников устроились в сельской местности Подмосковья
В больницы Подмосковья трудоустроились 122 медработника по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с начала этого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:19
2024-09-24T16:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
врачи
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В больницы Подмосковья трудоустроились 122 медработника по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. С помощью программ медицинские специалисты, которые приезжают работать в сельскую местность, могут получить до 1,5 миллиона рублей, а средние медицинские специалисты – до 750 тысяч рублей. Сумма выплаты зависит от удаленности территории. "В регионе мы реализуем масштабный комплекс мер поддержки наших медработников. В фокусе внимания как привлечение новых кадров, так и поддержка тех, кто уже у нас работает. Важно обеспечивать доступность и качество медицинской помощи в отдаленных территориях, а благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", с начала года в наши больницы трудоустроились 122 медработника", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В программе могут поучаствовать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей. Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.
https://ria.ru/20240923/podmoskove-1974274315.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Врачи

Более 120 медработников устроились в сельской местности Подмосковья

© iStock.com / IPGGutenbergUKLtdВрач осматривает пациента с подозрением на аппендицит
Врач осматривает пациента с подозрением на аппендицит - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / IPGGutenbergUKLtd
Врач осматривает пациента с подозрением на аппендицит
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В больницы Подмосковья трудоустроились 122 медработника по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С помощью программ медицинские специалисты, которые приезжают работать в сельскую местность, могут получить до 1,5 миллиона рублей, а средние медицинские специалисты – до 750 тысяч рублей. Сумма выплаты зависит от удаленности территории.
"В регионе мы реализуем масштабный комплекс мер поддержки наших медработников. В фокусе внимания как привлечение новых кадров, так и поддержка тех, кто уже у нас работает. Важно обеспечивать доступность и качество медицинской помощи в отдаленных территориях, а благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", с начала года в наши больницы трудоустроились 122 медработника", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В программе могут поучаствовать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей. Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.
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