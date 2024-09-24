https://ria.ru/20240924/medrabotniki-1974453043.html

Более 120 медработников устроились в сельской местности Подмосковья

Более 120 медработников устроились в сельской местности Подмосковья - РИА Новости, 24.09.2024

Более 120 медработников устроились в сельской местности Подмосковья

В больницы Подмосковья трудоустроились 122 медработника по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с начала этого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:19

2024-09-24T16:19

2024-09-24T16:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

врачи

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В больницы Подмосковья трудоустроились 122 медработника по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. С помощью программ медицинские специалисты, которые приезжают работать в сельскую местность, могут получить до 1,5 миллиона рублей, а средние медицинские специалисты – до 750 тысяч рублей. Сумма выплаты зависит от удаленности территории. "В регионе мы реализуем масштабный комплекс мер поддержки наших медработников. В фокусе внимания как привлечение новых кадров, так и поддержка тех, кто уже у нас работает. Важно обеспечивать доступность и качество медицинской помощи в отдаленных территориях, а благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", с начала года в наши больницы трудоустроились 122 медработника", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В программе могут поучаствовать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики (семейной медицины), онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей. Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.

https://ria.ru/20240923/podmoskove-1974274315.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, врачи