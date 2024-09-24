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На Мартинику прибыли около сотни жандармов - РИА Новости, 24.09.2024
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14:25 24.09.2024 (обновлено: 14:42 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/martinika-1974427018.html
На Мартинику прибыли около сотни жандармов
На Мартинику прибыли около сотни жандармов - РИА Новости, 24.09.2024
На Мартинику прибыли около сотни жандармов
Около сотни жандармов прибыли на Мартинику, французскую заморскую территорию в Карибском море, где с начала сентября проходят протесты против дороговизны жизни, РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:25
2024-09-24T14:42
в мире
мартиника
карибское море
париж
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ПАРИЖ, 24 сен – РИА Новости. Около сотни жандармов прибыли на Мартинику, французскую заморскую территорию в Карибском море, где с начала сентября проходят протесты против дороговизны жизни, сообщает издание Monde. Как сообщает СМИ, на остров с населением в 350 тысяч жителей были направлены военные. "Префектура вызвала подкрепление. На место уже прибыл первый отряд жандармерии численностью около сотни солдат. Второй отряд будет направлен из Французской Гвианы", - утверждает источник, близкий к штабу жандармерии. Накануне префектура Мартиники продлила действующий на острове комендантский час до четверга, как следует из коммюнике ведомства. "Временный запрет на передвижение людей в некоторых округах муниципалитетов Фор-де-Франс и Ламентен, введенный с 21:30 до 5:00 с понедельника 23 сентября 2024 года, продлен до 5:00 четверга 26 сентября 2024 года. Его действие распространяется также на район Сент-Терез", - говорится в коммюнике. В префектуре добавили, что "силы безопасности будут активно мобилизованы, чтобы гарантировать безопасность людей и имущества". Ранее Париж впервые за 65 лет направил на остров спецотряд по подавлению протестов (CRS), был введен комендантский час и запрет на проведение манифестаций. С начала сентября на Мартинике продолжаются протесты против подорожания жизни. Активисты нападают на полицию, используя боевые патроны. Шесть стражей правопорядка уже получили ранения. По данным местных властей, 44 машины были сожжены, 35 магазинов разграблены, двое человек также открыли огонь по зданию комиссариата полиции. Городской порт, через который проходят почти все поставки товаров, стал центром протестного движения против подорожания продовольствия. Протестующие также блокируют супермаркеты острова по призыву Движения по защите населения и ресурсов афро-карибской территории (RPPRAC). Ассоциация призвала "блокировать" остров до появления ясности в торговых переговорах по вопросу ценообразования.
https://ria.ru/20240907/parizh-1971306264.html
https://ria.ru/20240720/protesty-1960976101.html
https://ria.ru/20240720/frantsiya-1960926480.html
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Протесты на французской Мартинике
Протесты на французской Мартинике
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в мире, мартиника, карибское море, париж
В мире, Мартиника, Карибское море, Париж
На Мартинику прибыли около сотни жандармов

Monde: на Мартинику, где проходят протесты, прибыли около сотни жандармов

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ПАРИЖ, 24 сен – РИА Новости. Около сотни жандармов прибыли на Мартинику, французскую заморскую территорию в Карибском море, где с начала сентября проходят протесты против дороговизны жизни, сообщает издание Monde.
Как сообщает СМИ, на остров с населением в 350 тысяч жителей были направлены военные.
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"Префектура вызвала подкрепление. На место уже прибыл первый отряд жандармерии численностью около сотни солдат. Второй отряд будет направлен из Французской Гвианы", - утверждает источник, близкий к штабу жандармерии.
Накануне префектура Мартиники продлила действующий на острове комендантский час до четверга, как следует из коммюнике ведомства.
"Временный запрет на передвижение людей в некоторых округах муниципалитетов Фор-де-Франс и Ламентен, введенный с 21:30 до 5:00 с понедельника 23 сентября 2024 года, продлен до 5:00 четверга 26 сентября 2024 года. Его действие распространяется также на район Сент-Терез", - говорится в коммюнике.
В префектуре добавили, что "силы безопасности будут активно мобилизованы, чтобы гарантировать безопасность людей и имущества".
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