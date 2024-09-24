В Третьяковской галерее открылась выставка "Адепты красного"
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВыставочный проект "Адепты красного. Малявин & Архипов"
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Выставочный проект "Адепты красного. Малявин & Архипов"
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея представила около 100 работ художников Филиппа Малявина и Абрама Архипова на выставке "Адепты красного", сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"В Государственной Третьяковской галерее стартовал выставочный проект "Адепты красного. Малявин & Архипов", рассказывающий о творчестве двух ярких представителей отечественного искусства первой трети ХХ века. Название выставки выбрано не случайно. Творчество Малявина и Архипова сближает виртуозное использование художниками красного цвета – одного из самых сложных в живописи. Этот цвет, с древних времен имевший сакральное значение, стал для художников способом выражения силы, драматизма и эмоционального воздействия на зрителя", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиТретьяковка представила около 100 работ Малявина и Архипова на выставке "Адепты красного"
Третьяковка представила около 100 работ Малявина и Архипова на выставке "Адепты красного"
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
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© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиТретьяковка представила около 100 работ Малявина и Архипова на выставке "Адепты красного"
Третьяковка представила около 100 работ Малявина и Архипова на выставке "Адепты красного"
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиТретьяковка представила около 100 работ Малявина и Архипова на выставке "Адепты красного"
Третьяковка представила около 100 работ Малявина и Архипова на выставке "Адепты красного"
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 3
Третьяковка представила около 100 работ Малявина и Архипова на выставке "Адепты красного"
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 3
Третьяковка представила около 100 работ Малявина и Архипова на выставке "Адепты красного"
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 3
Третьяковка представила около 100 работ Малявина и Архипова на выставке "Адепты красного"
© Фото предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 3
Выставка разделена на две части, каждая из которых построена по принципу монографической экспозиции. Один из разделов посвящен пейзажам, жанровым сценам и крестьянским образам Архипова. Другой – портретам и крестьянскому циклу Малявина.
Посетители могут сопоставить работы двух художников, проанализировать роль красного цвета в их живописи, увидеть, как русский фольклор нашел отражение в их творчестве, а также проследить различия между московской и петербургской художественными школами.
Директор департамента музеев и внешних связей минкультуры России Елена Харламова отметила, что Малявин и Архипов – художники с разными судьбами и творческими подходами, которых, однако, объединяет особенная динамика, экспрессия, колорит и любовь к русской глубинке.
"Каждый из них – выходец из многодетной крестьянской семьи, что во многом определило их творчество, центральное место в котором заняла русская душа. Третьяковская галерея обладает впечатляющими коллекциями их работ, но я хочу особенно отметить, что музей задействует в выставках не только свои фонды, но и привлекает региональные музеи, музеи дружественных стран к участию в проектах. Эта тенденция, направленная на объединение и сотрудничество, имеет большое значение для продвижения культуры", – подчеркнула Харламова, слова которой цитирует пресс-служба.
В состав экспозиции вошло около 100 живописных и графических произведений двух художников из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Академии художеств, Саратовского художественного музея имени Радищева, музеев Нижнего Новгорода, Рязани, Ханты-Мансийска, частных собраний, а также Национального художественного музея Белоруссии, добавляется в пресс-релизе.
Экспозиция будет открыта для посетителей до 16 февраля 2025 года в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.
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27 декабря 2023, 08:00