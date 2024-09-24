https://ria.ru/20240924/magate-1974338592.html

Гросси намерен совершить новый визит в Россию и на Украину

Гросси намерен совершить новый визит в Россию и на Украину - РИА Новости, 24.09.2024

Гросси намерен совершить новый визит в Россию и на Украину

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что в ближайшие недели или месяцы намерен совершить новый раунд визита в Россию и на Украину. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:40

2024-09-24T02:40

2024-09-24T02:40

в мире

россия

украина

нью-йорк (город)

рафаэль гросси

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968830941_0:317:2906:1952_1920x0_80_0_0_65e3da47ac0322b4746a88a8d92e7390.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что в ближайшие недели или месяцы намерен совершить новый раунд визита в Россию и на Украину. "Полагаю, что в следующие несколько недель или месяцев у меня будет новый раунд (визита - ред.)", - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя возможную поездку в Россию и на Украину. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/grossi-1974336171.html

россия

украина

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нью-йорк (город), рафаэль гросси, сергей лавров, оон