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Гросси намерен совершить новый визит в Россию и на Украину
Гросси намерен совершить новый визит в Россию и на Украину - РИА Новости, 24.09.2024
Гросси намерен совершить новый визит в Россию и на Украину
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что в ближайшие недели или месяцы намерен совершить новый раунд визита в Россию и на Украину. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:40
2024-09-24T02:40
2024-09-24T02:40
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что в ближайшие недели или месяцы намерен совершить новый раунд визита в Россию и на Украину. "Полагаю, что в следующие несколько недель или месяцев у меня будет новый раунд (визита - ред.)", - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя возможную поездку в Россию и на Украину. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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в мире, россия, украина, нью-йорк (город), рафаэль гросси, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Украина, Нью-Йорк (город), Рафаэль Гросси, Сергей Лавров, ООН
Гросси намерен совершить новый визит в Россию и на Украину
Глава МАГАТЭ Гросси намерен совершить новый визит в Россию и на Украину