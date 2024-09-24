https://ria.ru/20240924/magate-1974338412.html

МАГАТЭ считает важным стабилизировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Гросси

МАГАТЭ считает важным стабилизировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Гросси - РИА Новости, 24.09.2024

МАГАТЭ считает важным стабилизировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Гросси

МАГАТЭ считает необходимым стабилизировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и согласовать надежный формат взаимодействия с ним, заявил генеральный... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:38

2024-09-24T02:38

2024-09-24T02:38

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ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ считает необходимым стабилизировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и согласовать надежный формат взаимодействия с ним, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. "Нам нужно убедиться, что мы стабилизируем ситуацию. Нам нужна некая структура. Вы можете назвать ее как предыдущее соглашение. Вы можете дать ей другое название, но я думаю, все согласны с тем, что нам нужна прочная структура", - сообщил он журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.

https://ria.ru/20240921/iran-1974013787.html

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