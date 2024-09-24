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МАГАТЭ считает важным стабилизировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Гросси - РИА Новости, 24.09.2024
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02:38 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/magate-1974338412.html
МАГАТЭ считает важным стабилизировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Гросси
МАГАТЭ считает важным стабилизировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Гросси - РИА Новости, 24.09.2024
МАГАТЭ считает важным стабилизировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Гросси
МАГАТЭ считает необходимым стабилизировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и согласовать надежный формат взаимодействия с ним, заявил генеральный... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:38
2024-09-24T02:38
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ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ считает необходимым стабилизировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и согласовать надежный формат взаимодействия с ним, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. "Нам нужно убедиться, что мы стабилизируем ситуацию. Нам нужна некая структура. Вы можете назвать ее как предыдущее соглашение. Вы можете дать ей другое название, но я думаю, все согласны с тем, что нам нужна прочная структура", - сообщил он журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
https://ria.ru/20240921/iran-1974013787.html
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в мире, цены на нефть, иран, нью-йорк (город), сша, рафаэль гросси, аббас аракчи, дональд трамп, оон, магатэ, генеральная ассамблея оон
В мире, Цены на нефть, Иран, Нью-Йорк (город), США, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ, Генеральная Ассамблея ООН
МАГАТЭ считает важным стабилизировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ хочет стабилизировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ считает необходимым стабилизировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и согласовать надежный формат взаимодействия с ним, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
"Нам нужно убедиться, что мы стабилизируем ситуацию. Нам нужна некая структура. Вы можете назвать ее как предыдущее соглашение. Вы можете дать ей другое название, но я думаю, все согласны с тем, что нам нужна прочная структура", - сообщил он журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Глава МИД Ирана прибыл в США
21 сентября, 17:42
Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Глава МАГАТЭ заявил, что СВПД сейчас ничего не значит
17 июня, 02:16
 
В миреЦены на нефтьИранНью-Йорк (город)СШАРафаэль ГроссиАббас АракчиДональд ТрампООНМАГАТЭГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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