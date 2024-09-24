Рейтинг@Mail.ru
Гросси рассказал о работе МАГАТЭ с Ираном - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/magate-1974338223.html
Гросси рассказал о работе МАГАТЭ с Ираном
Гросси рассказал о работе МАГАТЭ с Ираном - РИА Новости, 24.09.2024
Гросси рассказал о работе МАГАТЭ с Ираном
МАГАТЭ ведет работу с Ираном с целью удостовериться, что ядерная программа Тегерана носит исключительно мирный характер, заявил генеральный директор МАГАТЭ... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:35
2024-09-24T02:35
в мире
цены на нефть
иран
тегеран (город)
нью-йорк (город)
рафаэль гросси
аббас аракчи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970587292_0:20:2753:1569_1920x0_80_0_0_205e83391704e7d2585c0672cb0a8aeb.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ ведет работу с Ираном с целью удостовериться, что ядерная программа Тегерана носит исключительно мирный характер, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Мы работаем с Ираном именно с целью убедиться, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер", - сообщил он журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240924/grossi-1974336380.html
https://ria.ru/20240921/iran-1974013787.html
иран
тегеран (город)
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970587292_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_e30ed77030ae44608c3fb8b6a985da21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, тегеран (город), нью-йорк (город), рафаэль гросси, аббас аракчи, дональд трамп, магатэ, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Цены на нефть, Иран, Тегеран (город), Нью-Йорк (город), Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МАГАТЭ, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Гросси рассказал о работе МАГАТЭ с Ираном

Гросси: МАГАТЭ работает с Ираном для подтверждения мирности ядерной программы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ ведет работу с Ираном с целью удостовериться, что ядерная программа Тегерана носит исключительно мирный характер, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы работаем с Ираном именно с целью убедиться, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер", - сообщил он журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Гросси назвал ситуацию вокруг Курской АЭС напряженной из-за нападения ВСУ
01:55
Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Глава МИД Ирана прибыл в США
21 сентября, 17:42
 
В миреЦены на нефтьИранТегеран (город)Нью-Йорк (город)Рафаэль ГроссиАббас АракчиДональд ТрампМАГАТЭООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала