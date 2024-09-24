https://ria.ru/20240924/magate-1974338223.html

Гросси рассказал о работе МАГАТЭ с Ираном

Гросси рассказал о работе МАГАТЭ с Ираном - РИА Новости, 24.09.2024

Гросси рассказал о работе МАГАТЭ с Ираном

МАГАТЭ ведет работу с Ираном с целью удостовериться, что ядерная программа Тегерана носит исключительно мирный характер, заявил генеральный директор МАГАТЭ... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:35

2024-09-24T02:35

2024-09-24T02:35

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ООН, 24 сен - РИА Новости. МАГАТЭ ведет работу с Ираном с целью удостовериться, что ядерная программа Тегерана носит исключительно мирный характер, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Мы работаем с Ираном именно с целью убедиться, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер", - сообщил он журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Иран готов начать новый раунд переговоров по ядерной тематике уже во время текущей поездки иранских политиков на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, если другие стороны будут к ним готовы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/grossi-1974336380.html

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