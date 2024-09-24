https://ria.ru/20240924/maduro-1974343037.html

Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы

Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы - РИА Новости, 24.09.2024

Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы

Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:49

2024-09-24T03:49

2024-09-24T04:57

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен — РИА Новости. Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил телеканал TN. "Суд Аргентины распорядился арестовать Николаса Мадуро за преступления против человечности ", — отмечает СМИ. Ранее суд Венесуэлы выдал ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея, главы секретариата президента Карины Милей и министра безопасности Патрисии Буллрич из-за инцидента с самолетом компании Emtrasur. В начале сентября Аргентина обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест Мадуро. В 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале этого года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.

https://ria.ru/20240919/zakharova-1973668247.html

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в мире, аргентина, венесуэла, сша, николас мадуро, международный уголовный суд, boeing 747