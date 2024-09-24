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Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы - РИА Новости, 24.09.2024
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03:49 24.09.2024 (обновлено: 04:57 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/maduro-1974343037.html
Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы
Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы - РИА Новости, 24.09.2024
Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы
Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:49
2024-09-24T04:57
в мире
аргентина
венесуэла
сша
николас мадуро
международный уголовный суд
boeing 747
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен — РИА Новости. Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил телеканал TN. "Суд Аргентины распорядился арестовать Николаса Мадуро за преступления против человечности ", — отмечает СМИ. Ранее суд Венесуэлы выдал ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея, главы секретариата президента Карины Милей и министра безопасности Патрисии Буллрич из-за инцидента с самолетом компании Emtrasur. В начале сентября Аргентина обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест Мадуро. В 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале этого года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.
https://ria.ru/20240919/zakharova-1973668247.html
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в мире, аргентина, венесуэла, сша, николас мадуро, международный уголовный суд, boeing 747
В мире, Аргентина, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Международный уголовный суд, Boeing 747
Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы

TN: суд Аргентины выдал ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
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Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен — РИА Новости. Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил телеканал TN.
"Суд Аргентины распорядился арестовать Николаса Мадуро за преступления против человечности ", — отмечает СМИ.
Ранее суд Венесуэлы выдал ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея, главы секретариата президента Карины Милей и министра безопасности Патрисии Буллрич из-за инцидента с самолетом компании Emtrasur.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Захарова прокомментировала призыв ЕП выдать ордер на арест Мадуро
19 сентября, 15:47
В начале сентября Аргентина обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест Мадуро.
В 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале этого года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.
Президент Аргентины Хавьер Милей и его сестра Карина - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Венесуэле выдали ордер на арест Милея и его сестры
19 сентября, 02:04
 
В миреАргентинаВенесуэлаСШАНиколас МадуроМеждународный уголовный судBoeing 747
 
 
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