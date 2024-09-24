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Полянский рассказал о роли Британии в саботаже мирных инициатив по Украине
Полянский рассказал о роли Британии в саботаже мирных инициатив по Украине - РИА Новости, 24.09.2024
Полянский рассказал о роли Британии в саботаже мирных инициатив по Украине
Великобритания играет "заметную роль" в саботаже мирных инициатив по Украине, Лондон сейчас – "главный противник мира", сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:07
2024-09-24T03:07
2024-09-24T03:07
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Великобритания играет "заметную роль" в саботаже мирных инициатив по Украине, Лондон сейчас – "главный противник мира", сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Для нас совершенно ясно, что, конечно же, Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия в Украине. Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной", – сказал Полянский. "Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира", – добавил российский дипломат. Подобную позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал русофобию, которая сейчас достигла своего апогея, подчеркнул зампостпреда. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
https://ria.ru/20240924/makgregor-1974334031.html
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В мире, Великобритания, Украина, Россия, Дмитрий Полянский, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, ООН, Верховная Рада Украины
Полянский рассказал о роли Британии в саботаже мирных инициатив по Украине
Полянский: Лондон играет "заметную роль" в саботаже мирных инициатив по Украине