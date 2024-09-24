https://ria.ru/20240924/livan-1974452671.html
ЦАХАЛ атаковал около 1500 целей в Ливане
ЦАХАЛ атаковал около 1500 целей в Ливане - РИА Новости, 24.09.2024
ЦАХАЛ атаковал около 1500 целей в Ливане
ВВС Израиля за сутки атаковали около 1500 целей шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, использовав порядка 2000 боеприпасов, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:14
2024-09-24T16:14
2024-09-24T16:29
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
ливан
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хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. ВВС Израиля за сутки атаковали около 1500 целей шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, использовав порядка 2000 боеприпасов, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."За последние сутки эскадрильи истребителей ВВС Израиля совершили сотни боевых вылетов с целью устранения угроз гражданским лицам Израиля и ослабления террористической инфраструктуры и возможностей "Хезболлах" в Ливане. Около 2000 боеприпасов были использованы для ударов по примерно 1500 объектам террористической инфраструктуры на юге Ливана и в глубине ливанской территории", - говорится в сообщении.Отмечается, что Израиль продолжает наносить удары по целям "Хезболлах".
https://ria.ru/20240924/izrail-1974429868.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал), ливан, израиль, хезболла
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ливан, Израиль, Хезболла
ЦАХАЛ атаковал около 1500 целей в Ливане
ЦАХАЛ атаковал около 1500 целей в Ливане за сутки, использовав 2000 боеприпасов