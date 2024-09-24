https://ria.ru/20240924/livan-1974451702.html

Эксперт рассказал, почему "Хезболла" не наносит ударов по центру Израиля

Эксперт рассказал, почему "Хезболла" не наносит ударов по центру Израиля - РИА Новости, 24.09.2024

Эксперт рассказал, почему "Хезболла" не наносит ударов по центру Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не наносит ракетных ударов по центру Израиля из-за истощенности своих ресурсов в свете упреждающих действий израильских... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:10

2024-09-24T16:10

2024-09-24T16:29

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" не наносит ракетных ударов по центру Израиля из-за истощенности своих ресурсов в свете упреждающих действий израильских ВВС, а также ввиду осознания того, что Израиль ответит на подобного рода атаки ударами по критически важной инфраструктуре Ливана, таким мнением в беседе с корреспондентом РИА Новости поделился известный израильский политолог и профессор университета Бар-Илан Зеэв Ханин. "Ресурсы "Хезболлах" в значительной степени подорваны для нанесения сильного удара. Израиль повел себя проактивно, не дожидаясь пока "Хезболлах" обрушит десятки тысяч ракет на израильскую территорию. У "Хезболлах" еще осталась значительная часть ракет среднего и дальнего радиуса действия, но их не так много как ракет ближнего радиуса действия", - заявил Ханин. По его словам, речь все равно идет о сотнях ракет, а какие-то их виды могут исчисляться и тысячами. "Они понимают, что израильская система ПВО в целом с этими ракетами справится. Ответом же будет удар по критической инфраструктуре Ливана - аэропорты, порты, места, где находятся склады вооружений. Они ("Хезболлах" - ред.) разместили их внутри плотной гражданской застройки... У них есть некое понимание, что ответ будет чрезвычайно большим, и что физическое и организационное существование этой структуры может оказаться под большим вопросам", - отметил политолог. При этом, эксперт оценил как весьма вероятный сценарий, при котором в рамках нынешней израильской операции под кодовым названием "Стрелы севера" потребуется наземный вход армии в южный Ливан для зачистки территории от "Хезболлах". Ранее во вторник 12-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на источники в системе безопасности, что, согласно оценкам, в результате израильских авиаударов по объектам "Хезболлах" в Ливане, в распоряжении движения осталось лишь 50% высокоточных ракет от того количества, которое было до начала эскалации. Отмечалось, что Израиль подорвал способность "Хезболлах" осуществить мощный залп из сотен ракет по израильской территории, который смог бы пробить систему ПВО. При этом, военные источники позднее сообщили изданию The Times of Israel, что эти цифры, скорее всего, преувеличены. Накануне новостной портал Ynet также сообщал со ссылкой на источники, что в Израиле ожидают ракетных ударов "Хезболлах" по Тель-Авиву. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1600 объектам "Хезболлах" в Ливане. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. В последние дни "Хезболлах" увеличило дальность ракетных обстрелов по израильской территории, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически уже целого года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны. На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html

https://ria.ru/20240924/livan-1974353607.html

https://ria.ru/20240924/izrail-1974429868.html

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в мире, израиль, ливан, тель-авив, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году