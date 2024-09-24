https://ria.ru/20240924/lavrov-1974508135.html

Сийярто заявил, что встретится с Лавровым на полях ГА ООН

Сийярто заявил, что встретится с Лавровым на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2024

Сийярто заявил, что встретится с Лавровым на полях ГА ООН

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что в ходе высокой недели ГА ООН встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым: Европа не может... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:07

2024-09-24T22:07

2024-09-24T22:32

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что в ходе высокой недели ГА ООН встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым: Европа не может не контактировать с Россией."Я собираюсь встретиться с министром иностранных дел Лавровым, поскольку это вошло у нас в привычку. Всякий раз, когда мы здесь, на Генеральной Ассамблее, мы всегда встречаемся друг с другом, и это просто основано на реальности. Вы можете отрицать реальность, но это не имеет смысла. С моей центральноевропейской точки зрения, реальность такова, что Россия находится по соседству, и Россия всегда будет играть важную роль в определении будущего Центральной Европы. Мы не можем позволить себе не контактировать с русскими", – сказал Сийярто в интервью РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.

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