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Су-34 нанес удар по личным составу и технике ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по личным составу и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024
Су-34 нанес удар по личным составу и технике ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик нанёс удар бомбами с модулями планирования и коррекции по личному составу и технике ВСУ в Курской области, цели... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:19
2024-09-24T16:19
2024-09-24T16:19
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик нанёс удар бомбами с модулями планирования и коррекции по личному составу и технике ВСУ в Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - добавили в МО РФ. Минобороны опубликовало видеоролик, где виден сброс бомб с самолёта.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-34
Су-34 нанес удар по личным составу и технике ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар бомбами с модулями планирования и коррекции по позициям ВСУ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик нанёс удар бомбами с модулями планирования и коррекции по личному составу и технике ВСУ в Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - добавили в МО РФ.
Минобороны опубликовало видеоролик, где виден сброс бомб с самолёта.