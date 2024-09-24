https://ria.ru/20240924/kursk-1974453435.html

Су-34 нанес удар по личным составу и технике ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар по личным составу и технике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.09.2024

Су-34 нанес удар по личным составу и технике ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик нанёс удар бомбами с модулями планирования и коррекции по личному составу и технике ВСУ в Курской области, цели... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:19

2024-09-24T16:19

2024-09-24T16:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик нанёс удар бомбами с модулями планирования и коррекции по личному составу и технике ВСУ в Курской области, цели уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - добавили в МО РФ. Минобороны опубликовало видеоролик, где виден сброс бомб с самолёта.

https://radiosputnik.ru/20240909/ugon-1971672374.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34