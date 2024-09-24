Более 18 тысяч жителей Курской области получили психологическую помощь
Более 18 тысяч жителей Курской области получили психологическую помощь от РКК
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 18 тысяч жителей Курской области получили психологическую помощь от Российского Красного Креста (РКК) с начала обострения ситуации, сообщили в РКК.
"Более 18,2 тысячи жителей Курской области получили психологическую помощь от РКК с начала обострения ситуации", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале организации.
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Кроме того, только на горячей линии психологической помощи РКК было обработано свыше 6,8 тысячи обращений.
"В Курской области работает команда из 50 психологов и волонтеров, которые оказывают психосоциальную поддержку в офисе регионального отделения в Курске, а также посещают пункты временного размещения. Свыше 4,2 тысячи взрослых и почти 2 тысячи детей уже получили помощь в этих пунктах, еще 5,3 тысячи человек — в нашем офисе в Курске", - добавили в организации.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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