https://ria.ru/20240924/kursk-1974397668.html

Wildberries запустила благотворительную акцию для жителей Курской области

Wildberries запустила благотворительную акцию для жителей Курской области - РИА Новости, 24.09.2024

Wildberries запустила благотворительную акцию для жителей Курской области

Пользователи Wildberries в рамках благотворительной акции смогут приобрести на платформе товары для жителей Курской области, для этого маркетплейс запустил... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:06

2024-09-24T12:06

2024-09-24T12:06

курская область

россия

российский красный крест

wildberries

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий григоренко

курск

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пользователи Wildberries в рамках благотворительной акции смогут приобрести на платформе товары для жителей Курской области, для этого маркетплейс запустил специальный раздел, говорится в релизе объединенной компании Wildberries и Russ. "На сайте Wildberries стартовала благотворительная акция "Поможем Курску вместе": в специальном разделе платформы покупатели из РФ смогут приобрести для пострадавших жителей Курской области товары, которые им необходимы больше всего. Перечень товаров и категорий, доступных в этом разделе, составлен по рекомендации Российского Красного Креста на основе актуальных запросов жителей региона", - говорится в сообщении. После того, как заказ будет оплачен, его доставят на склад Российского Красного Креста в Курске, специалисты организации распределят товары между теми, кто ожидает помощи. Маркетплейс не будет брать комиссию за продажи таких товаров, вернет стоимость услуг за эквайринг, а также возместит стоимость логистики со склада Wildberries до склада Российского Красного Креста. Как рассказали в компании, Wildberries при координации Минпромторга РФ направил в регион более 20 тысяч товарных единиц общим весом в 30 тонн - это одежда, канцелярские товары, постельное белье и продукты питания с длительным сроком хранения. "Также Wildberries оказывала помощь с доставкой крупногабаритной бытовой техники и помогала с логистикой другим компаниям и предприятиям. Кроме того, для покупателей в Курской области компания реализовала возможность бесплатного продления срока хранения товаров, а для партнеров - бесплатной приостановки работы пунктов выдачи заказов в случае необходимости", - отмечается в релизе. В понедельник в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что инициатива цифровых платформ и портала "Госуслуги" по поддержке пострадавших жителей Курской области дала возможность получить помощь на сумму порядка 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240917/gumpomosch-1973113658.html

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курская область, россия, российский красный крест, wildberries, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий григоренко, курск