Wildberries запустила благотворительную акцию для жителей Курской области
На сайте Wildberries стартовала благотворительная акция "Поможем Курску вместе"
Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пользователи Wildberries в рамках благотворительной акции смогут приобрести на платформе товары для жителей Курской области, для этого маркетплейс запустил специальный раздел, говорится в релизе объединенной компании Wildberries и Russ.
"На сайте Wildberries стартовала благотворительная акция "Поможем Курску вместе": в специальном разделе платформы покупатели из РФ смогут приобрести для пострадавших жителей Курской области товары, которые им необходимы больше всего. Перечень товаров и категорий, доступных в этом разделе, составлен по рекомендации Российского Красного Креста на основе актуальных запросов жителей региона", - говорится в сообщении.
После того, как заказ будет оплачен, его доставят на склад Российского Красного Креста в Курске, специалисты организации распределят товары между теми, кто ожидает помощи. Маркетплейс не будет брать комиссию за продажи таких товаров, вернет стоимость услуг за эквайринг, а также возместит стоимость логистики со склада Wildberries до склада Российского Красного Креста.
Как рассказали в компании, Wildberries при координации Минпромторга РФ направил в регион более 20 тысяч товарных единиц общим весом в 30 тонн - это одежда, канцелярские товары, постельное белье и продукты питания с длительным сроком хранения.
"Также Wildberries оказывала помощь с доставкой крупногабаритной бытовой техники и помогала с логистикой другим компаниям и предприятиям. Кроме того, для покупателей в Курской области компания реализовала возможность бесплатного продления срока хранения товаров, а для партнеров - бесплатной приостановки работы пунктов выдачи заказов в случае необходимости", - отмечается в релизе.
В понедельник в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что инициатива цифровых платформ и портала "Госуслуги" по поддержке пострадавших жителей Курской области дала возможность получить помощь на сумму порядка 500 миллионов рублей.
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