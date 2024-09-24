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Мать близняшек из Суджи рассказала о жизни в Курске - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 24.09.2024 (обновлено: 05:20 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/kursk-1974345255.html
Мать близняшек из Суджи рассказала о жизни в Курске
Мать близняшек из Суджи рассказала о жизни в Курске - РИА Новости, 24.09.2024
Мать близняшек из Суджи рассказала о жизни в Курске
Мать близняшек из курской Суджи рассказала РИА Новости, что в Судже порой не слышала сирены об опасности, ибо у нее "свои сирены дома", проживанием в ПВР в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T04:24
2024-09-24T05:20
специальная военная операция на украине
россия
суджа
курск
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 24 сен - РИА Новости. Мать близняшек из курской Суджи рассказала РИА Новости, что в Судже порой не слышала сирены об опасности, ибо у нее "свои сирены дома", проживанием в ПВР в Курске довольна и зиму планирует провести здесь. Надежда Чайкина сообщила, что в Курск переехала с двумя восьмимесячными девочками и семилетней дочкой, а всего в этом ПВР разместились более десятка ее родственников. "Мне все нравится. Мне грех жаловаться, все хорошо. Дети накормлены, мне дают и смесь, и прикорм, и все каши, и памперсы, и одежду вот. На зиму не хватает комбинезона, но купим", - сказала она. "Я не знаю, что с моим домом. Возвращаться пока точно не планируем, я точно знаю, что там ни света, ни газа. В зиму я туда точно не вернусь", - добавила Надежда. Женщина рассказала, что в Судже, откуда они уехали 7 августа, жила в центре города, а обстреливали в основном окраины. "Нас либо перелетало, либо не долетало. Так как у меня двойня, я даже иногда не слышала сирены, у меня свои сирены дома. Дроны я только слышала. И я была вся в детях", - пояснила Надежда. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331598.html
https://ria.ru/20240922/vsu-1974053913.html
https://ria.ru/20240919/mongol-1973546062.html
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россия, суджа, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Курск, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Мать близняшек из Суджи рассказала о жизни в Курске

Мать двойняшек из Суджи довольна условиями в ПВР в Курске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших районов в результате атаки ВСУ
Жители пострадавших районов в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители пострадавших районов в результате атаки ВСУ . Архивное фото
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КУРСК, 24 сен - РИА Новости. Мать близняшек из курской Суджи рассказала РИА Новости, что в Судже порой не слышала сирены об опасности, ибо у нее "свои сирены дома", проживанием в ПВР в Курске довольна и зиму планирует провести здесь.
Надежда Чайкина сообщила, что в Курск переехала с двумя восьмимесячными девочками и семилетней дочкой, а всего в этом ПВР разместились более десятка ее родственников.
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"Мне все нравится. Мне грех жаловаться, все хорошо. Дети накормлены, мне дают и смесь, и прикорм, и все каши, и памперсы, и одежду вот. На зиму не хватает комбинезона, но купим", - сказала она.
"Я не знаю, что с моим домом. Возвращаться пока точно не планируем, я точно знаю, что там ни света, ни газа. В зиму я туда точно не вернусь", - добавила Надежда.
Женщина рассказала, что в Судже, откуда они уехали 7 августа, жила в центре города, а обстреливали в основном окраины.
"Нас либо перелетало, либо не долетало. Так как у меня двойня, я даже иногда не слышала сирены, у меня свои сирены дома. Дроны я только слышала. И я была вся в детях", - пояснила Надежда.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16,4 тысячи военных, 127 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаКурскВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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