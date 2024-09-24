https://ria.ru/20240924/kuban-1974506124.html

На Кубани производитель приправ улучшит процесс производства по нацпроекту

На Кубани производитель приправ улучшит процесс производства по нацпроекту - РИА Новости, 24.09.2024

На Кубани производитель приправ улучшит процесс производства по нацпроекту

Краснодарский производитель приправ улучшает процесс производства благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда",... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T21:30

2024-09-24T21:30

2024-09-24T21:30

краснодарский край

экономика

краснодар

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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Краснодарский производитель приправ улучшает процесс производства благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Предприятие из Краснодара улучшает производственные процессы благодаря бережливым технологиям. Компания "Стандарт" внедряет бережливые технологии в рамках национального проекта "Производительность труда", - говорится в сообщении. Администрация уточняет, что бережливые инструменты позволили рабочей группе выявить проблемы на пилотном участке и разработать план по их устранению. В числе основных потерь – лишние действия кладовщика при сборке заказа, долгая транспортировка сырья и смесей, что значительно влияет на невыполнение планового задания. Предприятие производит специи, приправы и пряности, а также широкий ассортимент сублимированных товаров, сухих пищевых концентратов и продуктов быстрого приготовления. Совместно с экспертами регионального центра компетенций компания улучшает процесс разгрузки, приготовления, фасовки и отгрузки киселей, добавляют власти. Национальный проект "Производительность труда", по данным администрации, предусматривает системные меры поддержки предприятий – льготное финансирование, налоговые преференции, снижение административных барьеров, повышение квалификации сотрудников. А также адресную поддержку экспертов федерального и региональных центров компетенций на производственных площадках. Эксперты помогают оптимизировать рабочий процесс, внедрить инструменты бережливого производства и сократить потери на предприятиях.

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экономика, краснодар, россия