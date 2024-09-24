https://ria.ru/20240924/kuban-1974487522.html

На Кубани возбудили дело после нападения на туристов в горах

На Кубани возбудили дело после нападения на туристов в горах - РИА Новости, 24.09.2024

На Кубани возбудили дело после нападения на туристов в горах

Уголовное дело возбуждено после того, как житель Кубани ранил ножом пять человек в горах Туапсинского района, сообщили в СУСКР по региону. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:06

2024-09-24T19:06

2024-09-24T19:06

происшествия

россия

туапсинский район

туапсе

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как житель Кубани ранил ножом пять человек в горах Туапсинского района, сообщили в СУСКР по региону. Ранее в краснодарском главке МВД РФ заявили, что 38-летний житель Горячего Ключа нанес ножевые ранения пятерым гражданам на территории урочища "Каньон" станицы Чилипси, В медучреждение Туапсе госпитализированы пострадавшие с различными травмами, в том числе и сам нападавший. "Следственным отделом по городу Туапсе СК России по Краснодарскому краю принято к производству уголовное дело, возбужденное органами МВД РФ по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), которое было передано из полиции в органы СК", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером в минувшую субботу фигурант с женой и компанией новых знакомых находились в лесу на территории села Индюк в Туапсинском районе. Между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес ножом один удар в поясницу знакомой, а еще четверым отдыхающим "причинил колото-резаные ранения различной степени тяжести".

https://ria.ru/20240923/balagansk-1974232172.html

https://ria.ru/20240830/smi-1969579663.html

россия

туапсинский район

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происшествия, россия, туапсинский район, туапсе, следственный комитет россии (ск рф)