Рейтинг@Mail.ru
На Кубани возбудили дело после нападения на туристов в горах - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/kuban-1974487522.html
На Кубани возбудили дело после нападения на туристов в горах
На Кубани возбудили дело после нападения на туристов в горах - РИА Новости, 24.09.2024
На Кубани возбудили дело после нападения на туристов в горах
Уголовное дело возбуждено после того, как житель Кубани ранил ножом пять человек в горах Туапсинского района, сообщили в СУСКР по региону. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:06
2024-09-24T19:06
происшествия
россия
туапсинский район
туапсе
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как житель Кубани ранил ножом пять человек в горах Туапсинского района, сообщили в СУСКР по региону. Ранее в краснодарском главке МВД РФ заявили, что 38-летний житель Горячего Ключа нанес ножевые ранения пятерым гражданам на территории урочища "Каньон" станицы Чилипси, В медучреждение Туапсе госпитализированы пострадавшие с различными травмами, в том числе и сам нападавший. "Следственным отделом по городу Туапсе СК России по Краснодарскому краю принято к производству уголовное дело, возбужденное органами МВД РФ по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), которое было передано из полиции в органы СК", - говорится в сообщении. По данным следствия, вечером в минувшую субботу фигурант с женой и компанией новых знакомых находились в лесу на территории села Индюк в Туапсинском районе. Между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес ножом один удар в поясницу знакомой, а еще четверым отдыхающим "причинил колото-резаные ранения различной степени тяжести".
https://ria.ru/20240923/balagansk-1974232172.html
https://ria.ru/20240830/smi-1969579663.html
россия
туапсинский район
туапсе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, туапсинский район, туапсе, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Туапсинский район, Туапсе, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани возбудили дело после нападения на туристов в горах

СК возбудил дело после того, как житель Кубани ранил ножом пять человек в горах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как житель Кубани ранил ножом пять человек в горах Туапсинского района, сообщили в СУСКР по региону.
Ранее в краснодарском главке МВД РФ заявили, что 38-летний житель Горячего Ключа нанес ножевые ранения пятерым гражданам на территории урочища "Каньон" станицы Чилипси, В медучреждение Туапсе госпитализированы пострадавшие с различными травмами, в том числе и сам нападавший.
Балаганская школа №1 - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Иркутской области рассказали подробности нападения в школе Балаганска
23 сентября, 13:32
"Следственным отделом по городу Туапсе СК России по Краснодарскому краю принято к производству уголовное дело, возбужденное органами МВД РФ по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), которое было передано из полиции в органы СК", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером в минувшую субботу фигурант с женой и компанией новых знакомых находились в лесу на территории села Индюк в Туапсинском районе. Между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес ножом один удар в поясницу знакомой, а еще четверым отдыхающим "причинил колото-резаные ранения различной степени тяжести".
Город Таба в Египте на границе с Израилем - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
СМИ: на границе Египта с Израилем произошло нападение на туристов с ножом
30 августа, 19:13
 
ПроисшествияРоссияТуапсинский районТуапсеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала