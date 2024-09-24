https://ria.ru/20240924/kreml-1974408919.html

В Кремле воздержались от комментариев по иску Киева по Керченскому проливу

В Кремле воздержались от комментариев по иску Киева по Керченскому проливу - РИА Новости, 24.09.2024

В Кремле воздержались от комментариев по иску Киева по Керченскому проливу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по иску Киева о правах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, а также... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:44

2024-09-24T12:44

2024-09-24T21:07

россия

керченский пролив

украина

дмитрий песков

республика крым

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по иску Киева о правах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, а также назвал позицию РФ по российской инфраструктуре понятной и превалирующей для страны.Международный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти не посягать на российские территориальные воды, в том числе на Керченский пролив. "Я бы воздержался от каких-то комментариев, потому что наша позиция по всей инфраструктуре Российской Федерации абсолютно понятна и эта позиция для нас является абсолютно превалирующей", — сказал Песков журналистам. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240923/gaaga-1974236716.html

россия

керченский пролив

украина

республика крым

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россия, керченский пролив, украина, дмитрий песков, республика крым