https://ria.ru/20240924/krasnojarsk-1974471657.html

Биоматериал погибших под Красноярском детей доставили в Москву

Биоматериал погибших под Красноярском детей доставили в Москву - РИА Новости, 24.09.2024

Биоматериал погибших под Красноярском детей доставили в Москву

Биологический материал погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае доставили в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:31

2024-09-24T17:31

2024-09-24T17:31

происшествия

россия

красноярский край

москва

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Биологический материал погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае доставили в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России в Москву для проведения экспертиз, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления – использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Во вторник стало известно, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи. Но следователи проверяют и другие версии: отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства. "Следователями-криминалистами краевого СК России биологический материал погибших детей доставлен в ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России" для проведения судебно-химических экспертиз с целью установления токсического вещества, повлекшего отравление детей и наступление их смерти", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974396272.html

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, красноярский край, москва, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае