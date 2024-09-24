https://ria.ru/20240924/krasnojarsk-1974471657.html
Биоматериал погибших под Красноярском детей доставили в Москву
Биоматериал погибших под Красноярском детей доставили в Москву - РИА Новости, 24.09.2024
Биоматериал погибших под Красноярском детей доставили в Москву
Биологический материал погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае доставили в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:31
2024-09-24T17:31
2024-09-24T17:31
происшествия
россия
красноярский край
москва
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_fac9b865706e2ede5092506e50602850.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Биологический материал погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае доставили в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России в Москву для проведения экспертиз, сообщает главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления – использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Во вторник стало известно, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи. Но следователи проверяют и другие версии: отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства. "Следователями-криминалистами краевого СК России биологический материал погибших детей доставлен в ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России" для проведения судебно-химических экспертиз с целью установления токсического вещества, повлекшего отравление детей и наступление их смерти", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974396272.html
https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974357678.html
россия
красноярский край
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961890070_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_d986f099c395de6873a86ef5732485b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярский край, москва, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Россия, Красноярский край, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
Биоматериал погибших под Красноярском детей доставили в Москву
Биоматериал четырех погибших под Красноярском детей доставили в Москву
КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости.
Биологический материал погибших четверых детей после отравления в Красноярском крае доставили в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России в Москву для проведения экспертиз, сообщает
главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления – использование дихлофоса. Его применяли 20 сентября. Во вторник стало известно, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи. Но следователи проверяют и другие версии: отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства.
"Следователями-криминалистами краевого СК России биологический материал погибших детей доставлен в ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России" для проведения судебно-химических экспертиз с целью установления токсического вещества, повлекшего отравление детей и наступление их смерти", - говорится в сообщении.