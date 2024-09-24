https://ria.ru/20240924/krasnojarsk-1974395346.html

Суд в Красноярске приговорил художника к году исправительных работ

Суд в Красноярске приговорил художника к году исправительных работ - РИА Новости, 24.09.2024

Суд в Красноярске приговорил художника к году исправительных работ

Суд в Красноярске приговорил художника Василия Слонова к году исправительных работ за публичное демонстрирование экстремистской символики, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:56

2024-09-24T11:56

2024-09-24T11:56

происшествия

россия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил художника Василия Слонова к году исправительных работ за публичное демонстрирование экстремистской символики, сообщается на сайте Советского районного суда. "Оглашен приговор в отношении художника Василия Слонова. Советский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 282.4 УК РФ "пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо экстремистских организаций", и назначил наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 15% из заработной платы в доход государства" – говорится в сообщении. Уточняется, что до вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. По данным регионального главка СК РФ, в ноябре 2023 года фигурант, будучи подвергнутым административному наказанию за публичное демонстрирование символики экстремистской организации, разместил на персональной странице в социальной сети, а также на принадлежащем ему сайте арт-объект с нанесенным рисунком АУЕ*. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, неваляшки были изъяты в ходе обыска по месту жительства и в мастерской, где работал Слонов. Они приобщены в качестве вещественных доказательств и будут уничтожены после вступления приговора в законную силу. На неваляшках были изображены татуировки "восьмиконечных звезд с лучами", именуемые "воровскими". Сам Слонов заявлял на слушаниях, что неваляшка являлась одной из работ в рамках его участия в крупном проекте, вину свою не признавал.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240910/komik-1971816072.html

https://ria.ru/20240719/natsizm-1960779859.html

россия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)