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В ЛНР перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны - РИА Новости, 24.09.2024
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09:07 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/krasnoarmeytsy-1974361096.html
В ЛНР перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны
В ЛНР перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны - РИА Новости, 24.09.2024
В ЛНР перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны
Следователи республиканского СК совместно с военной комендатурой Луганской народной республики и Минобороны в ходе поисковых мероприятий на территории ЛНР... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:07
2024-09-24T09:07
луганская народная республика
новоайдарский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Следователи республиканского СК совместно с военной комендатурой Луганской народной республики и Минобороны в ходе поисковых мероприятий на территории ЛНР обнаружили и перезахоронили с воинскими почестями останки двух советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по ЛНР Елена Марковская. В СУСК сообщили, что с момента образования ведомства на территории Луганской народной республики следователи следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР развернули широкомасштабные работы по поиску и увековечиванию памяти солдат советской армии, не вернувшихся домой с поля боя. "Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской народной республике проводят широкомасштабные работы по поиску и перезахоронению неизвестных бойцов, павших в ходу Великой Отечественной войны. Одно из таких захоронений было обнаружено в Новоайдарском районе. Сотрудникам исследовательского комитета совместно с военной комендатурой Луганской народной республики, а также министерством обороны были обнаружены останки двух красноармейцев", - рассказала Марковская. Собеседник агентства сообщила, что после изъятия генетического материала, останки советских военнослужащих были перезахоронены под оружейный залп с воинскими почестями в селе Алексеевка в Новоайдарском районе ЛНР. "После того, как криминалисты следственного управления изъяли генетические образцы, останки красноармейцев были перезахоронены с воинскими почестями в селе Алексеевка Новоайдарского района", - сообщила Марковская.
https://ria.ru/20240622/proekt-1954646654.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, новоайдарский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Луганская Народная Республика, Новоайдарский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В ЛНР перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны

В ЛНР с почестями перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛампады
Лампады - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Следователи республиканского СК совместно с военной комендатурой Луганской народной республики и Минобороны в ходе поисковых мероприятий на территории ЛНР обнаружили и перезахоронили с воинскими почестями останки двух советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по ЛНР Елена Марковская.
В СУСК сообщили, что с момента образования ведомства на территории Луганской народной республики следователи следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР развернули широкомасштабные работы по поиску и увековечиванию памяти солдат советской армии, не вернувшихся домой с поля боя.
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"Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской народной республике проводят широкомасштабные работы по поиску и перезахоронению неизвестных бойцов, павших в ходу Великой Отечественной войны. Одно из таких захоронений было обнаружено в Новоайдарском районе. Сотрудникам исследовательского комитета совместно с военной комендатурой Луганской народной республики, а также министерством обороны были обнаружены останки двух красноармейцев", - рассказала Марковская.
Собеседник агентства сообщила, что после изъятия генетического материала, останки советских военнослужащих были перезахоронены под оружейный залп с воинскими почестями в селе Алексеевка в Новоайдарском районе ЛНР.
"После того, как криминалисты следственного управления изъяли генетические образцы, останки красноармейцев были перезахоронены с воинскими почестями в селе Алексеевка Новоайдарского района", - сообщила Марковская.
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Луганская Народная РеспубликаНовоайдарский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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