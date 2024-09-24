В ЛНР перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны
В ЛНР с почестями перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны
Лампады. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Следователи республиканского СК совместно с военной комендатурой Луганской народной республики и Минобороны в ходе поисковых мероприятий на территории ЛНР обнаружили и перезахоронили с воинскими почестями останки двух советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по ЛНР Елена Марковская.
В СУСК сообщили, что с момента образования ведомства на территории Луганской народной республики следователи следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР развернули широкомасштабные работы по поиску и увековечиванию памяти солдат советской армии, не вернувшихся домой с поля боя.
"Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской народной республике проводят широкомасштабные работы по поиску и перезахоронению неизвестных бойцов, павших в ходу Великой Отечественной войны. Одно из таких захоронений было обнаружено в Новоайдарском районе. Сотрудникам исследовательского комитета совместно с военной комендатурой Луганской народной республики, а также министерством обороны были обнаружены останки двух красноармейцев", - рассказала Марковская.
Собеседник агентства сообщила, что после изъятия генетического материала, останки советских военнослужащих были перезахоронены под оружейный залп с воинскими почестями в селе Алексеевка в Новоайдарском районе ЛНР.
"После того, как криминалисты следственного управления изъяли генетические образцы, останки красноармейцев были перезахоронены с воинскими почестями в селе Алексеевка Новоайдарского района", - сообщила Марковская.