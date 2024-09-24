https://ria.ru/20240924/krasnoarmeytsy-1974361096.html

В ЛНР перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны

В ЛНР перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны - РИА Новости, 24.09.2024

В ЛНР перезахоронили красноармейцев, павших в годы войны

Следователи республиканского СК совместно с военной комендатурой Луганской народной республики и Минобороны в ходе поисковых мероприятий на территории ЛНР... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:07

2024-09-24T09:07

2024-09-24T09:07

луганская народная республика

новоайдарский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Следователи республиканского СК совместно с военной комендатурой Луганской народной республики и Минобороны в ходе поисковых мероприятий на территории ЛНР обнаружили и перезахоронили с воинскими почестями останки двух советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по ЛНР Елена Марковская. В СУСК сообщили, что с момента образования ведомства на территории Луганской народной республики следователи следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР развернули широкомасштабные работы по поиску и увековечиванию памяти солдат советской армии, не вернувшихся домой с поля боя. "Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской народной республике проводят широкомасштабные работы по поиску и перезахоронению неизвестных бойцов, павших в ходу Великой Отечественной войны. Одно из таких захоронений было обнаружено в Новоайдарском районе. Сотрудникам исследовательского комитета совместно с военной комендатурой Луганской народной республики, а также министерством обороны были обнаружены останки двух красноармейцев", - рассказала Марковская. Собеседник агентства сообщила, что после изъятия генетического материала, останки советских военнослужащих были перезахоронены под оружейный залп с воинскими почестями в селе Алексеевка в Новоайдарском районе ЛНР. "После того, как криминалисты следственного управления изъяли генетические образцы, останки красноармейцев были перезахоронены с воинскими почестями в селе Алексеевка Новоайдарского района", - сообщила Марковская.

https://ria.ru/20240622/proekt-1954646654.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

луганская народная республика

новоайдарский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, новоайдарский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество