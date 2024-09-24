https://ria.ru/20240924/korabl-1974502258.html
Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море
Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море - РИА Новости, 24.09.2024
Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море
Танкер-заправщик американского флота на Ближнем Востоке получил повреждения, столкнувшись с неустановленным объектом в Аравийском море, сообщает портал Business РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:31
2024-09-24T20:31
2024-09-24T20:31
в мире
ближний восток
аравийское море
сша
военно-морские силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974501789_0:1:2939:1654_1920x0_80_0_0_a7bfb87080fd38c26510b11aae8b6f17.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Танкер-заправщик американского флота на Ближнем Востоке получил повреждения, столкнувшись с неустановленным объектом в Аравийском море, сообщает портал Business Insider со ссылкой на источник в американском флоте. "Топливный корабль ВМС США, развернутый на Ближнем Востоке, получил повреждения в понедельник, по всей видимости, врезавшись во что-то", - говорится в сообщении. По словам источника, столкновение USNS Big Horn с неким неподвижным объектом произошло в Аравийском море. Никто из членов экипажа при этом не пострадал. Отмечается, что во вторник судно находилось у берегов Омана, однако позднее буксиры приступили к его буксировке в близлежащий порт. Масштаб повреждений и причина произошедшего пока неизвестны. Издание отмечает, что танкер имел ключевое значение для операций пятого флота США в регионе.
https://ria.ru/20240924/ssha-1974436915.html
ближний восток
аравийское море
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974501789_405:0:2610:1654_1920x0_80_0_0_aa956f8d182316900deb42c744395075.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, аравийское море, сша, военно-морские силы сша
В мире, Ближний Восток, Аравийское море, США, Военно-морские силы США
Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море
Business Insider: танкер ВМС США столкнулся с объектом в Аравийском море