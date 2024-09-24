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Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море - РИА Новости, 24.09.2024
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20:31 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/korabl-1974502258.html
Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море
Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море - РИА Новости, 24.09.2024
Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море
Танкер-заправщик американского флота на Ближнем Востоке получил повреждения, столкнувшись с неустановленным объектом в Аравийском море, сообщает портал Business РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:31
2024-09-24T20:31
в мире
ближний восток
аравийское море
сша
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Танкер-заправщик американского флота на Ближнем Востоке получил повреждения, столкнувшись с неустановленным объектом в Аравийском море, сообщает портал Business Insider со ссылкой на источник в американском флоте. "Топливный корабль ВМС США, развернутый на Ближнем Востоке, получил повреждения в понедельник, по всей видимости, врезавшись во что-то", - говорится в сообщении. По словам источника, столкновение USNS Big Horn с неким неподвижным объектом произошло в Аравийском море. Никто из членов экипажа при этом не пострадал. Отмечается, что во вторник судно находилось у берегов Омана, однако позднее буксиры приступили к его буксировке в близлежащий порт. Масштаб повреждений и причина произошедшего пока неизвестны. Издание отмечает, что танкер имел ключевое значение для операций пятого флота США в регионе.
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в мире, ближний восток, аравийское море, сша, военно-морские силы сша
В мире, Ближний Восток, Аравийское море, США, Военно-морские силы США
Корабль ВМС США получил повреждения от столкновения в Аравийском море

Business Insider: танкер ВМС США столкнулся с объектом в Аравийском море

© Фото : U.S. Navy / MC3 Daniel MeshelАмериканский танкер-заправщик USNS Big Horn
Американский танкер-заправщик USNS Big Horn - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : U.S. Navy / MC3 Daniel Meshel
Американский танкер-заправщик USNS Big Horn. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Танкер-заправщик американского флота на Ближнем Востоке получил повреждения, столкнувшись с неустановленным объектом в Аравийском море, сообщает портал Business Insider со ссылкой на источник в американском флоте.
"Топливный корабль ВМС США, развернутый на Ближнем Востоке, получил повреждения в понедельник, по всей видимости, врезавшись во что-то", - говорится в сообщении.
По словам источника, столкновение USNS Big Horn с неким неподвижным объектом произошло в Аравийском море. Никто из членов экипажа при этом не пострадал. Отмечается, что во вторник судно находилось у берегов Омана, однако позднее буксиры приступили к его буксировке в близлежащий порт.
Масштаб повреждений и причина произошедшего пока неизвестны. Издание отмечает, что танкер имел ключевое значение для операций пятого флота США в регионе.
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В миреБлижний ВостокАравийское мореСШАВоенно-морские силы США
 
 
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