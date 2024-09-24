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Конюхов рассказал, что встретил в лесу амурского тигра - РИА Новости, 24.09.2024
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08:01 24.09.2024 (обновлено: 10:02 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/konyukhov-1974357220.html
Конюхов рассказал, что встретил в лесу амурского тигра
Конюхов рассказал, что встретил в лесу амурского тигра - РИА Новости, 24.09.2024
Конюхов рассказал, что встретил в лесу амурского тигра
Выдающийся российский путешественник Фёдор Конюхов, проводящий в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T08:01
2024-09-24T10:02
дальний восток
находка
японское море
федор конюхов
общество
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Выдающийся российский путешественник Фёдор Конюхов, проводящий в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщил в Telegram-канале, что встретил в лесу дикого амурского тигра. "Вот нашли в лесу такую красивую кошку", - говорит Фёдор Конюхов на опубликованном в его Telegram-канале видео ночной встречи с амурским тигром. На кадрах запечатлен тигр, освещаемый светом фонаря в лесной чаще. Ранее правительство Приморья сообщало, что 18 сентября с горы Брат в городе Находка стартовала историческая экспедиция Конюхова "По следам Владимира Клавдиевича Арсеньева". Экспедиция проходит на лошадях по маршрутам, проложенным Арсеньевым в 1900 — 1906 годах через горный хребет Сихотэ-Алинь, прибрежные районы Японского моря с финальной точкой в месте его встречи с Дерсу Узалом в поселке Кавалерово. Финиш экспедиции запланирован на 29 сентября. Отмечалось, что важной составляющей экспедиции станет установка трех сейсмографов на ключевых точках маршрута: горах Брат и Снежная и скале Дерсу Узала.
https://ria.ru/20240822/tigritsa-1967709045.html
дальний восток
находка
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Встреча Федора Конюхова с амурским тигром в Приморье
Российский путешественник Федор Конюхов, проводящий в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщил в Telegram-канале, что встретил в лесу дикого амурского тигра.
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дальний восток, находка, японское море, федор конюхов, общество, туризм
Дальний Восток, Находка, Японское море, Федор Конюхов, Общество, Туризм
Конюхов рассказал, что встретил в лесу амурского тигра

Федор Конюхов встретил амурского тигра во время экспедиции в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Выдающийся российский путешественник Фёдор Конюхов, проводящий в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщил в Telegram-канале, что встретил в лесу дикого амурского тигра.
"Вот нашли в лесу такую красивую кошку", - говорит Фёдор Конюхов на опубликованном в его Telegram-канале видео ночной встречи с амурским тигром. На кадрах запечатлен тигр, освещаемый светом фонаря в лесной чаще.
Ранее правительство Приморья сообщало, что 18 сентября с горы Брат в городе Находка стартовала историческая экспедиция Конюхова "По следам Владимира Клавдиевича Арсеньева". Экспедиция проходит на лошадях по маршрутам, проложенным Арсеньевым в 1900 — 1906 годах через горный хребет Сихотэ-Алинь, прибрежные районы Японского моря с финальной точкой в месте его встречи с Дерсу Узалом в поселке Кавалерово. Финиш экспедиции запланирован на 29 сентября. Отмечалось, что важной составляющей экспедиции станет установка трех сейсмографов на ключевых точках маршрута: горах Брат и Снежная и скале Дерсу Узала.
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Дальний ВостокНаходкаЯпонское мореФедор КонюховОбществоТуризм
 
 
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