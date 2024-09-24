https://ria.ru/20240924/konyukhov-1974357220.html

Конюхов рассказал, что встретил в лесу амурского тигра

Конюхов рассказал, что встретил в лесу амурского тигра - РИА Новости, 24.09.2024

Конюхов рассказал, что встретил в лесу амурского тигра

Выдающийся российский путешественник Фёдор Конюхов, проводящий в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:01

2024-09-24T08:01

2024-09-24T10:02

дальний восток

находка

японское море

федор конюхов

общество

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Выдающийся российский путешественник Фёдор Конюхов, проводящий в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщил в Telegram-канале, что встретил в лесу дикого амурского тигра. "Вот нашли в лесу такую красивую кошку", - говорит Фёдор Конюхов на опубликованном в его Telegram-канале видео ночной встречи с амурским тигром. На кадрах запечатлен тигр, освещаемый светом фонаря в лесной чаще. Ранее правительство Приморья сообщало, что 18 сентября с горы Брат в городе Находка стартовала историческая экспедиция Конюхова "По следам Владимира Клавдиевича Арсеньева". Экспедиция проходит на лошадях по маршрутам, проложенным Арсеньевым в 1900 — 1906 годах через горный хребет Сихотэ-Алинь, прибрежные районы Японского моря с финальной точкой в месте его встречи с Дерсу Узалом в поселке Кавалерово. Финиш экспедиции запланирован на 29 сентября. Отмечалось, что важной составляющей экспедиции станет установка трех сейсмографов на ключевых точках маршрута: горах Брат и Снежная и скале Дерсу Узала.

https://ria.ru/20240822/tigritsa-1967709045.html

дальний восток

находка

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Федора Конюхова с амурским тигром в Приморье Российский путешественник Федор Конюхов, проводящий в Приморье конную экспедицию по следам известного исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщил в Telegram-канале, что встретил в лесу дикого амурского тигра. 2024-09-24T08:01 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дальний восток, находка, японское море, федор конюхов, общество, туризм