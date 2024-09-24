Бурная охота на рыбу, опасное путешествие: лучшие фото птиц
Победителем в фотоконкурсе стала Патрисия Ситон Хомонило (Patricia Seaton Homonylo), сделав снимок "Когда миры сталкиваются".
Победителем в фотоконкурсе стала Патрисия Ситон Хомонило (Patricia Seaton Homonylo), сделав снимок "Когда миры сталкиваются".
В категории "Молодой фотограф в возрастной группе от 12 до 14 лет" победил Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Domínguez Blanco) из Испании с работой "Перспектива".
В категории "Молодой фотограф в возрастной группе от 12 до 14 лет" победил Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Domínguez Blanco) из Испании с работой "Перспектива".
Работа "Погружение" Кэт Чжоу (Kat Zhou) завоевала первое место в категории "Птицы в окружающей среде".
Работа "Погружение" Кэт Чжоу (Kat Zhou) завоевала первое место в категории "Птицы в окружающей среде".
Снимок "Современный танцор" Надии Хак (Nadia Haq) из США занял первое место в категории "Забавные птицы".
Снимок "Современный танцор" Надии Хак (Nadia Haq) из США занял первое место в категории "Забавные птицы".
"Опасное путешествие". Победа в категории "Городские птицы" досталась Гжегожу Длугошу (Grzegorz Długosz) из Польши.
"Опасное путешествие". Победа в категории "Городские птицы" досталась Гжегожу Длугошу (Grzegorz Długosz) из Польши.
Первое место в категории "Лучший портрет" получил снимок "Зимний розовый" фотографа из США Алана Мерфи (Alan Murphy).
Первое место в категории "Лучший портрет" получил снимок "Зимний розовый" фотографа из США Алана Мерфи (Alan Murphy).
Лучшей черно-белой фотографией конкурса стал кадр "Как бегемот" (Hippo Impression) фотографа из Австралии Дэвида Стоу (David Stowe).
Лучшей черно-белой фотографией конкурса стал кадр "Как бегемот" (Hippo Impression) фотографа из Австралии Дэвида Стоу (David Stowe).
Победу в номинации "Птицы в полете" жюри отдало фотографии Хермиса Харидаса (Hermis Haridas) из Индии "Шепот рассвета: изящный силуэт удода на рассвете".
Победу в номинации "Птицы в полете" жюри отдало фотографии Хермиса Харидаса (Hermis Haridas) из Индии "Шепот рассвета: изящный силуэт удода на рассвете".
Фотограф из Германии Джулиан Мендла (Julian Mendla) победил в категории "Юный фотограф в возрастной группе до 11 лет" с работой "Бурная охота на рыбу".
Фотограф из Германии Джулиан Мендла (Julian Mendla) победил в категории "Юный фотограф в возрастной группе до 11 лет" с работой "Бурная охота на рыбу".
Фото "Сорокопуты готовятся ко сну" Гэри Коллиера (Gary Collyer) заняло третье место в категории "Забавные птицы".
Фото "Сорокопуты готовятся ко сну" Гэри Коллиера (Gary Collyer) заняло третье место в категории "Забавные птицы".
Кадр "Мусорщик" принес победу в категории "Поведение птиц" Натаниэлю Пеку из США.
Кадр "Мусорщик" принес победу в категории "Поведение птиц" Натаниэлю Пеку из США.
Третье место в номинации "Птицы в полете" жюри отдало снимку "Взлет с воды" и автору фото Сулиману Алатики (Suliman Alatiqi) из Кувейта.
Третье место в номинации "Птицы в полете" жюри отдало снимку "Взлет с воды" и автору фото Сулиману Алатики (Suliman Alatiqi) из Кувейта.
Немецкий фотограф Эмиль Вагнер (Emil Wagner) получил первый приз в номинации "Юный фотограф в возрастной группе от 15 до 17 лет", сделав снимок "Человек и природа (и собака)".
Немецкий фотограф Эмиль Вагнер (Emil Wagner) получил первый приз в номинации "Юный фотограф в возрастной группе от 15 до 17 лет", сделав снимок "Человек и природа (и собака)".
"Затмение" фотографа из ЮАР Вильяма Стила (William Steel) заняло второе место в категории "Черно-белая фотография".
"Затмение" фотографа из ЮАР Вильяма Стила (William Steel) заняло второе место в категории "Черно-белая фотография".
"Игривый птенец" фотографа из США Джека Жи (Jack Zhi), завоевал второе место в категории "Поведение птиц".
"Игривый птенец" фотографа из США Джека Жи (Jack Zhi), завоевал второе место в категории "Поведение птиц".
Снимок "Апартаменты" Болдизара Сюча (Boldizsár Szűcs) из Венгрии получил второе место в номинации "Городские птицы".
Снимок "Апартаменты" Болдизара Сюча (Boldizsár Szűcs) из Венгрии получил второе место в номинации "Городские птицы".