Рейтинг@Mail.ru
Бурная охота на рыбу, опасное путешествие: лучшие фото птиц - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/konkurs-1974390638.html
Бурная охота на рыбу, опасное путешествие: лучшие фото птиц
Бурная охота на рыбу, опасное путешествие: лучшие фото птиц - РИА Новости, 24.09.2024
Бурная охота на рыбу, опасное путешествие: лучшие фото птиц
Организаторы конкурса Bird Photographer of the Year 2024 назвали имена лучших птичьих фотографов года. Яркие и оригинальные работы победителей — в подборке... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:47
2024-09-24T16:47
фото
сша
германия
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974375712_124:296:1373:999_1920x0_80_0_0_b487b4350ed4841b5f81606ca722c038.jpg
Организаторы конкурса Bird Photographer of the Year 2024 назвали имена лучших птичьих фотографов года. Яркие и оригинальные работы победителей — в подборке Ria.ru.
сша
германия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974375712_207:305:1142:1006_1920x0_80_0_0_d98af8687ed8bccb5c30fd9173315fca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, сша, германия, канада
Фото, США, Германия, Канада

Бурная охота на рыбу, опасное путешествие: лучшие фото птиц

Читать ria.ru в
Дзен
Организаторы конкурса Bird Photographer of the Year 2024 назвали имена лучших птичьих фотографов года. Яркие и оригинальные работы победителей — в подборке Ria.ru.
© Фото : Bird Photographer of the Year/Patricia Seaton Homonylo

Победителем в фотоконкурсе стала Патрисия Ситон Хомонило (Patricia Seaton Homonylo), сделав снимок "Когда миры сталкиваются".

Снимок When Worlds Collide фотографа из Канады Patricia Seaton Homonylo, победивший в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2024

Победителем в фотоконкурсе стала Патрисия Ситон Хомонило (Patricia Seaton Homonylo), сделав снимок "Когда миры сталкиваются".

© Фото : Bird Photographer of the Year/Patricia Seaton Homonylo
1 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Andrés Luis Domínguez Blanco

В категории "Молодой фотограф в возрастной группе от 12 до 14 лет" победил Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Domínguez Blanco) из Испании с работой "Перспектива".

Снимок Perspective фотографа из Испании Andrés Luis Domínguez Blanco, занявший 1 место в категории 12-14 years фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

В категории "Молодой фотограф в возрастной группе от 12 до 14 лет" победил Андрес Луис Домингес Бланко (Andrés Luis Domínguez Blanco) из Испании с работой "Перспектива".

© Фото : Bird Photographer of the Year/Andrés Luis Domínguez Blanco
2 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Kat Zhou

Работа "Погружение" Кэт Чжоу (Kat Zhou) завоевала первое место в категории "Птицы в окружающей среде".

Снимок Immersion фотографа из США Kat Zhou, занявший 1 место в категории Birds in the environment фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

Работа "Погружение" Кэт Чжоу (Kat Zhou) завоевала первое место в категории "Птицы в окружающей среде".

© Фото : Bird Photographer of the Year/Kat Zhou
3 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/ Nadia Haq

Снимок "Современный танцор" Надии Хак (Nadia Haq) из США занял первое место в категории "Забавные птицы".

Снимок A modern dancer фотографа из США Nadia Haq, занявший 1 место в категории Comedy Bird Photo фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

Снимок "Современный танцор" Надии Хак (Nadia Haq) из США занял первое место в категории "Забавные птицы".

© Фото : Bird Photographer of the Year/ Nadia Haq
4 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Grzegorz Długosz

"Опасное путешествие". Победа в категории "Городские птицы" досталась Гжегожу Длугошу (Grzegorz Długosz) из Польши.

Снимок Treacherous journey фотографа из Польши Grzegorz Długosz, занявший 1 место в категории Urban Birds фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

"Опасное путешествие". Победа в категории "Городские птицы" досталась Гжегожу Длугошу (Grzegorz Długosz) из Польши.

© Фото : Bird Photographer of the Year/Grzegorz Długosz
5 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Alan Murphy

Первое место в категории "Лучший портрет" получил снимок "Зимний розовый" фотографа из США Алана Мерфи (Alan Murphy).

Снимок Winter pink фотографа из США Alan Murphy, занявший 1 место в категории Best portrait фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

Первое место в категории "Лучший портрет" получил снимок "Зимний розовый" фотографа из США Алана Мерфи (Alan Murphy).

© Фото : Bird Photographer of the Year/Alan Murphy
6 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/David Stowe

Лучшей черно-белой фотографией конкурса стал кадр "Как бегемот" (Hippo Impression) фотографа из Австралии Дэвида Стоу (David Stowe).

Снимок Hippo Impression фотографа из Австралии David Stowe, занявший 1 место в категории Black and White фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

Лучшей черно-белой фотографией конкурса стал кадр "Как бегемот" (Hippo Impression) фотографа из Австралии Дэвида Стоу (David Stowe).

© Фото : Bird Photographer of the Year/David Stowe
7 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Hermis Haridas

Победу в номинации "Птицы в полете" жюри отдало фотографии Хермиса Харидаса (Hermis Haridas) из Индии "Шепот рассвета: изящный силуэт удода на рассвете".

Снимок Dawn’s Whispers: Graceful Hoopoe Silhouette at Sunrise фотографа из Индии Hermis Haridas, занявший 1 место в категории Birds in flight фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

Победу в номинации "Птицы в полете" жюри отдало фотографии Хермиса Харидаса (Hermis Haridas) из Индии "Шепот рассвета: изящный силуэт удода на рассвете".

© Фото : Bird Photographer of the Year/Hermis Haridas
8 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Julian Mendla,

Фотограф из Германии Джулиан Мендла (Julian Mendla) победил в категории "Юный фотограф в возрастной группе до 11 лет" с работой "Бурная охота на рыбу".

Снимок Turbulent fish hunt фотографа из Германии Julian Mendla, занявший 1 место в категории 11 and under фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

Фотограф из Германии Джулиан Мендла (Julian Mendla) победил в категории "Юный фотограф в возрастной группе до 11 лет" с работой "Бурная охота на рыбу".

© Фото : Bird Photographer of the Year/Julian Mendla,
9 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Gary Collyer

Фото "Сорокопуты готовятся ко сну" Гэри Коллиера (Gary Collyer) заняло третье место в категории "Забавные птицы".

Снимок Helmetshrikes Preparing to Sleep фотографа из Великобритании Gary Collyer, занявший 3 место в категории Comedy Bird Photo фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

Фото "Сорокопуты готовятся ко сну" Гэри Коллиера (Gary Collyer) заняло третье место в категории "Забавные птицы".

© Фото : Bird Photographer of the Year/Gary Collyer
10 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Nathaniel Peck

Кадр "Мусорщик" принес победу в категории "Поведение птиц" Натаниэлю Пеку из США.

Снимок Scavenger фотографа из США Nathaniel Peck, занявший 1 место в категории Bird behaviour фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

Кадр "Мусорщик" принес победу в категории "Поведение птиц" Натаниэлю Пеку из США.

© Фото : Bird Photographer of the Year/Nathaniel Peck
11 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Suliman Alatiqi,

Третье место в номинации "Птицы в полете" жюри отдало снимку "Взлет с воды" и автору фото Сулиману Алатики (Suliman Alatiqi) из Кувейта.

Снимок Water Take-off фотографа из Кувейта Suliman Alatiqi, занявший 3 место в категории Bird in flight фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

Третье место в номинации "Птицы в полете" жюри отдало снимку "Взлет с воды" и автору фото Сулиману Алатики (Suliman Alatiqi) из Кувейта.

© Фото : Bird Photographer of the Year/Suliman Alatiqi,
12 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Emil Wagner

Немецкий фотограф Эмиль Вагнер (Emil Wagner) получил первый приз в номинации "Юный фотограф в возрастной группе от 15 до 17 лет", сделав снимок "Человек и природа (и собака)".

Снимок Human and nature (and dog) фотографа из Германии Emil Wagner, занявший 1 место в категории 15-17 years Bird Photographer of the Year 2024

Немецкий фотограф Эмиль Вагнер (Emil Wagner) получил первый приз в номинации "Юный фотограф в возрастной группе от 15 до 17 лет", сделав снимок "Человек и природа (и собака)".

© Фото : Bird Photographer of the Year/Emil Wagner
13 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/William Steel

"Затмение" фотографа из ЮАР Вильяма Стила (William Steel) заняло второе место в категории "Черно-белая фотография".

Снимок Eclipse фотографа из ЮАР William Steel, занявший 2 место в категории Black and White фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

"Затмение" фотографа из ЮАР Вильяма Стила (William Steel) заняло второе место в категории "Черно-белая фотография".

© Фото : Bird Photographer of the Year/William Steel
14 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Jack Zhi

"Игривый птенец" фотографа из США Джека Жи (Jack Zhi), завоевал второе место в категории "Поведение птиц".

Снимок Playful Fledgling фотографа из США Jack Zhi, занявший 2 место в категории Bird behaviour фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

"Игривый птенец" фотографа из США Джека Жи (Jack Zhi), завоевал второе место в категории "Поведение птиц".

© Фото : Bird Photographer of the Year/Jack Zhi
15 из 16
© Фото : Bird Photographer of the Year/Boldizsár Szűcs

Снимок "Апартаменты" Болдизара Сюча (Boldizsár Szűcs) из Венгрии получил второе место в номинации "Городские птицы".

Снимок Apartment фотографа из Венгрии Boldizsár Szűcs, занявший 2 место в категории Urban Birds фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024

Снимок "Апартаменты" Болдизара Сюча (Boldizsár Szűcs) из Венгрии получил второе место в номинации "Городские птицы".

© Фото : Bird Photographer of the Year/Boldizsár Szűcs
16 из 16
 
ФотоСШАГерманияКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала