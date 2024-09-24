https://ria.ru/20240924/konferentsiya-1974440975.html

Более 2,5 тысячи участников собрала конференция IT Elements в Москве

Более 2,5 тысячи участников собрала конференция IT Elements в Москве - РИА Новости, 24.09.2024

Более 2,5 тысячи участников собрала конференция IT Elements в Москве

Масштабная технологическая конференция IT Elements собрала более 2,5 тысячи участников на площадке в Москве и более 6 тысяч зрителей онлайн. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:24

2024-09-24T15:24

2024-09-24T15:24

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 сен – пресс-служба "Инфосистемы Джет". Масштабная технологическая конференция IT Elements собрала более 2,5 тысячи участников на площадке в Москве и более 6 тысяч зрителей онлайн. Эксперты представили более 50 докладов и приняли участие в десятках дискуссий: на сцене и во время нетворкинга. В лаборатории прошли воркшопы и игры, а в выставочной зоне свои решения продемонстрировали более 30 российских вендоров и дистрибьюторов. На инфраструктурном треке эксперты обсудили открытое программное обеспечение, микросервисы и контейнеры. Представители крупных компаний поделились опытом построения современных инфраструктурных платформ, сред управления контейнерами и рассказали о своих разработках. В частности, они представили решения по оптимизации доставки трафика в кластеры контейнерной оркестрации на базе программного обеспечения Kubernetes. В ходе беседы о виртуализации эксперты поделились опытом в выборе и использовании российских решений. При этом во время отдельного доклада по этой теме были рассмотрены современные тенденции развития классической серверной виртуализации такие, как применение технологий контейнеризации виртуальных сред и создание частных облаков на базе виртуализации. В ходе дискуссии о системе управления базы данных (СУБД) эксперты обсудили, какой они видят идеальную систему, а во время доклада был представлен обзор возможностей Postgres в сравнении с Oracle DB. На круглом столе, посвященном ИТ-стратегиям, главными темами стали переход на российские решения и тренды в консалтинге. Во время дискуссии о взаимодействии разработки и инфраструктуры спикеры обсудили преимущества и недостатки разных моделей построения инфраструктуры: on-premise, cloud и hybrid. В лаборатории специалисты "Инфосистемы Джет" запустили и протестировали первый метрокластер на базе отечественных технологий, который обеспечивает синхронную репликацию данных на уровне дисковой подсистемы и переключение сервиса в случае аварии. В сетевом блоке спикеры обсудили перспективы отрасли ЦОД в России, рассмотрели использование программно-определяемую глобальную сеть (SD-WAN), представили доклады о возможностях White Box-решений для корпоративной инфраструктуры и рассмотрели вопросы балансировки трафика в сетевой фабрике. Отдельная дискуссия была посвящена инфраструктуре, производству, реализации и эксплуатации ЦОДов. Эксперты поговорили о выборе отказоустойчивого оборудования и о трендах в импортозамещении с сохранением инвестиций. В ходе дискуссии вендоров о готовности к реализации архитектуры ЦОД эксперты обсудили актуальные потребности клиентов, создание импортонезависимой инфраструктуры и перспективы технологии VXLAN-EVPN. Одной из тем конференции стали коммуникации для бизнеса: вендоры и заказчики обсудили будущее унифицированных коммуникаций, объединяющих видеосвязь, голосовую связь и мессенджер. В лабораторном зале была собрана VXLAN EVPN-фабрика из решений разных вендоров: участники конференции могли подключиться к любому коммутатору и произвести донастройку функций. "Известная китайская мудрость гласит: все великое начинается с малого. Так и наша конференция, начавшись с простой идеи обмена техническими знаниями и опытом, стала центром притяжения для экспертного сообщества и объединила людей. Нам очень приятно, что мероприятие получило живой отклик: такой площадки не хватало рынку после ухода крупных иностранных производителей оборудования. Мы можем с гордостью сказать, что эксперты, с которыми мы провели два дня на конференции, — это те люди, которые формируют яркие технологические инновации в России", - сказал директор центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" Сергей Андронов. В этом году на IT Elements добавился блок информационной безопасности: эксперты поговорили о том, как должно строиться взаимодействие ИТ и ИБ, и рассмотрели принципы построения защищенной инфраструктуры. На дискуссии "Сетевая безопасность — 2024" представители технологических компаний обсудили проблемы импортозамещения. В лаборатории NGFW инженеры провели нагрузочные тесты решений разных компаний в реальном времени, а доклад "Русские горки: миграция на отечественные NGFW" был посвящен переходу на отечественные технологии. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы