https://ria.ru/20240924/koloniya-1974483039.html
В Нижегородской области обезвредили готовивших побег осужденных
В Нижегородской области обезвредили готовивших побег осужденных - РИА Новости, 24.09.2024
В Нижегородской области обезвредили готовивших побег осужденных
В исправительной колонии № 6 Нижегородской области предотвратили побег троих осужденных, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:35
2024-09-24T18:35
2024-09-24T19:26
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. В исправительной колонии № 6 Нижегородской области предотвратили побег троих осужденных, сообщило региональное управление СК."Подозреваемые <...> разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. На стадии приготовления <...> действия заключенных пресечены", — рассказали в ведомстве.Операцию проводили региональные органы СК, ФСБ, ФСИН и МВД.Осужденные пытались вступить в запрещенное экстремистское объединение и пропагандировали радикальные религиозные нормы. У них нашли экстремистскую религиозную литературу, рукописи и ножи. Подозреваемых изолировали от других заключенных и поместили в СИЗО.СК возбудил уголовные дела по статьям "Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней", "Покушение на совершение побега из мест лишения свободы <...> с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины преступлений.Мужская исправительная колония строгого режима № 6 находится в поселке Мирный Варнавинского района.
https://ria.ru/20240921/kazakhstan-1973957746.html
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происшествия, россия, нижегородская область, мирный, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Мирный, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области обезвредили готовивших побег осужденных
В Нижегородской области обезвредили готовивших побег из колонии осужденных
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости.
В исправительной колонии № 6 Нижегородской области предотвратили побег троих осужденных, сообщило региональное управление СК
.
"Подозреваемые <...> разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. На стадии приготовления <...> действия заключенных пресечены", — рассказали в ведомстве.
Операцию проводили региональные органы СК, ФСБ
, ФСИН и МВД.
Осужденные пытались вступить в запрещенное экстремистское объединение и пропагандировали радикальные религиозные нормы. У них нашли экстремистскую религиозную литературу, рукописи и ножи. Подозреваемых изолировали от других заключенных и поместили в СИЗО.
СК возбудил уголовные дела по статьям "Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней", "Покушение на совершение побега из мест лишения свободы <...> с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины преступлений.
Мужская исправительная колония строгого режима № 6 находится в поселке Мирный Варнавинского района.