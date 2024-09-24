https://ria.ru/20240924/koloniya-1974483039.html

В Нижегородской области обезвредили готовивших побег осужденных

В Нижегородской области обезвредили готовивших побег осужденных - РИА Новости, 24.09.2024

В Нижегородской области обезвредили готовивших побег осужденных

В исправительной колонии № 6 Нижегородской области предотвратили побег троих осужденных, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:35

2024-09-24T18:35

2024-09-24T19:26

происшествия

россия

нижегородская область

мирный

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150855/04/1508550431_0:300:6016:3684_1920x0_80_0_0_85660c7c77ae6bbd244aaaa9d0d29b28.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. В исправительной колонии № 6 Нижегородской области предотвратили побег троих осужденных, сообщило региональное управление СК."Подозреваемые <...> разработали план побега и приготовили запрещенные предметы для его реализации. На стадии приготовления <...> действия заключенных пресечены", — рассказали в ведомстве.Операцию проводили региональные органы СК, ФСБ, ФСИН и МВД.Осужденные пытались вступить в запрещенное экстремистское объединение и пропагандировали радикальные религиозные нормы. У них нашли экстремистскую религиозную литературу, рукописи и ножи. Подозреваемых изолировали от других заключенных и поместили в СИЗО.СК возбудил уголовные дела по статьям "Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней", "Покушение на совершение побега из мест лишения свободы <...> с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Покушение на дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины преступлений.Мужская исправительная колония строгого режима № 6 находится в поселке Мирный Варнавинского района.

https://ria.ru/20240921/kazakhstan-1973957746.html

https://ria.ru/20240919/ik-19-1973549608.html

россия

нижегородская область

мирный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижегородская область, мирный, следственный комитет россии (ск рф)